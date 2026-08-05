"Рыцари Сорока Островов" опустили меч: Wink объявляет о завершении съемок фантастического сериала

Завершились съемки нового фантастического сериала "Рыцари Сорока Островов" (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. Главные роли в проекте исполнили Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелёв, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова, а также Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова в роли родителей. Режиссер-постановщик проекта — Егор Чичканов (сериалы "Комбинация", "И снова здравствуйте!").
Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный, но жестокий минус — непрекращающаяся война всех против всех.
Андрей Золотарев, продюсер:
"Задача была — максимально приблизиться к нереальному, но очень манкому миру, который придумал Сергей Лукьяненко. Но сценарий и книга — все-таки разные вещи, и мы позволили себе сделать историю "по мотивам". "Рыцари Сорока Островов" — о базовых человеческих качествах, которые проявляются, только когда мы оказываемся перед по-настоящему сложным драматическим выбором".
Егор Чичканов, режиссер-постановщик:
"Было очень интересно окунуться и попробовать рассказать эту историю. У нас в центре сюжета подростки, и это круто — я получал удовольствие от работы с ними, заряжался энергией. Ребята были готовы на эксперименты, на сложные постановочные сцены и трюки. В книге есть отличные идеи, и вся команда старалась эти идеи развить, усилить, подсветить. Мне кажется, с визуальной точки зрения такого на наших экранах еще никогда не видели".
Алена Акимова, продюсер:
"Тема взросления, дружбы и цены решений не устаревает. Меняются эпохи и технологии — неизменным остается вопрос, кто ты и кем ты становишься, когда на тебя влияют внешние обстоятельства? Мы попробовали задуматься — есть ли возраст у дружбы или у взросления? По нашим ощущениям, человек взрослеет всю жизнь, независимо от возраста. Поэтому мы очень надеемся, что эта история понравится и подростку, и человеку с большим жизненным опытом — и наша аудитория окажется максимально широкой".
За производство сериала отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу "НМГ Студии" и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Балет" и другие).
"Рыцари Сорока Островов" (1992) — первый опубликованный роман Сергея Лукьяненко, который вскоре стал одним из самых известных российских писателей-фантастов. Уже дебют писателя был удостоен премии "Меч Руматы" как лучшее произведение в жанре приключенческой фантастики, а коллеги и эксперты заговорили о появлении нового талантливого фантаста.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово