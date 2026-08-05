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Театр Культура

На сцене Самарского театра оперы и балета пройдет премьера оперы Дмитрия Шостаковича "Нос"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 сентября, в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках VII Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" пройдет премьера оперы Дмитрия Шостаковича "Нос" (12+).

Фото: театр оперы и балета

Представьте себе утро, когда вы обнаруживаете, что часть вас исчезла, да еще и начала вести собственную, куда более успешную жизнь. Именно с такой сюрреалистической, но удивительно знакомой завязки разворачивается опера Дмитрия Шостаковича "Нос" - произведение, которое, несмотря на свою почти столетнюю историю, невероятно остро и актуально звучит сегодня.

В 1928 г. молодой Дмитрий Шостакович, которому едва исполнилось 22 года, представил миру оперу, ставшую ярким манифестом авангарда и остроумного обличения. Основанная на одноименной повести Николая Гоголя, опера "Нос" - не просто череда забавных недоразумений. Это едкое высмеивание бюрократической системы, погони за чинами и статусом, а также утраты собственной индивидуальности в стремлении к внешним атрибутам. Шостакович, с присущим ему талантом, воплощает этот абсурд в изобретательной и энергичной музыке, наполненной пародиями, гротеском и неожиданными поворотами. Здесь нет места скуке: стремительные сцены, яркие персонажи, музыкальные шутки и драматические моменты сменяют друг друга, создавая калейдоскоп эмоций.

"Нос" - это опера, которая заставляет смеяться над собой и окружающим миром, но при этом побуждает к глубоким размышлениям. Она напоминает нам о том, как легко потерять себя в погоне за иллюзиями, и как важно сохранять свою человечность, даже когда реальность кажется совершенно абсурдной.

Премьерный показ также состоится 8 сентября в 18:30.

Дмитрий Шостакович (1906-1975)

Либретто Евгения Замятина, Александра Прейса, Георгия Ионина, Дмитрия Шостаковича по одноименной повести Николая Гоголя "Нос"

Мировая премьера: 18 января 1930 г., Ленинград.

 

Создатели спектакля:

  • Дирижер-постановщик - Павел Смелков
  • Дирижер - Евгений Хохлов
  • Музыкальный консультант - народная артистка России Ирина Соболева
  • Ассистент дирижера - Алишер Бабаев
  • Режиссер-постановщик - Ксения Шостакович
  • Художник-постановщик и художник по костюмам - Юлиана Лайкова
  • Художник по свету - заслуженный деятель культуры Санкт-Петербурга, лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Денис Солнцев
  • Режиссер по пластике - Екатерина Зеленская
  • Главный хормейстер - Максим Пожидаев

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