16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Артисты Шостакович Опера Балет приняли участие в грандиозном закрытии симфонического сезона Тюменской филармонии Театр "Шостакович Опера Балет" выступит на "Больших гастролях" в Екатеринбурге В театре "Дилижанс" проходит 17-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" Между сказкой и правдой: театр "ЛЕС" показал спектакль "Когда любишь" В Самаре состоялся показ оперы "Князь Игорь"

Театр Культура

Артисты Шостакович Опера Балет приняли участие в грандиозном закрытии симфонического сезона Тюменской филармонии

ТЮМЕНЬ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30 мая солисты оперы Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, Хоровая капелла Тюменской филармонии и Тюменский филармонический оркестр под управлением маэстро Юрия Медяника представили два шедевра Петра Ильича Чайковского.

Маэстро подчеркнул, что выбор пал на русскую музыку не случайно. Идея коллаборации с Самарским театром родилась из давних дружеских отношений с его художественным руководителем и главным дирижёром Евгением Хохловым. По мнению Юрия Медяника, такая совместная работа интересна обоим коллективам и позволяет вывести искусство на новый уровень.

В первом отделении прозвучала симфоническая фантазия "Франческа да Римини" — одно из самых драматичных сочинений композитора, основанное на сюжете "Божественной комедии" Данте. Второе отделение было отдано последней опере Чайковского — "Иоланта" (в концертном исполнении). Проникновенная история о слепой дочери короля, обретающей зрение благодаря силе любви, стала истинным апофеозом вечера. В этом году исполняется ровно 135 лет со дня премьеры "Иоланты" и 150 лет с момента создания "Франчески да Римини".

Солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича отметили, что получили огромное удовольствие от взаимодействия с Тюменским филармоническим оркестром.
Публика приняла выступление с невероятным восторгом. Слушатели долго не отпускали музыкантов со сцены. Бурные аплодисменты и крики "браво" не смолкали несколько минут.

Партии исполнили:
Иоланта — Ольга Добрыдина
Водемон — Дмитрий Крыжский
Роберт — Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области
Король Рене — Иван Григорьев
Эбн — Хакиа — Степан Волков
Марта — Наталья Фризе
Лаура — Екатерина Поздняк
Бригитта — Софья Коляда
Альмерик — Никита Шаров
Бертран — Артём Камалитдинов

Дирижёр — Юрий Медяник, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменской филармонии

Тюменский филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр — Юрий Медяник

Хоровая капелла Тюменской филармонии
Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Альберт Мишин

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5