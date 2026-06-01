Артисты Шостакович Опера Балет приняли участие в грандиозном закрытии симфонического сезона Тюменской филармонии

30 мая солисты оперы Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, Хоровая капелла Тюменской филармонии и Тюменский филармонический оркестр под управлением маэстро Юрия Медяника представили два шедевра Петра Ильича Чайковского.
Маэстро подчеркнул, что выбор пал на русскую музыку не случайно. Идея коллаборации с Самарским театром родилась из давних дружеских отношений с его художественным руководителем и главным дирижёром Евгением Хохловым. По мнению Юрия Медяника, такая совместная работа интересна обоим коллективам и позволяет вывести искусство на новый уровень.
В первом отделении прозвучала симфоническая фантазия "Франческа да Римини" — одно из самых драматичных сочинений композитора, основанное на сюжете "Божественной комедии" Данте. Второе отделение было отдано последней опере Чайковского — "Иоланта" (в концертном исполнении). Проникновенная история о слепой дочери короля, обретающей зрение благодаря силе любви, стала истинным апофеозом вечера. В этом году исполняется ровно 135 лет со дня премьеры "Иоланты" и 150 лет с момента создания "Франчески да Римини".
Солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича отметили, что получили огромное удовольствие от взаимодействия с Тюменским филармоническим оркестром.
Публика приняла выступление с невероятным восторгом. Слушатели долго не отпускали музыкантов со сцены. Бурные аплодисменты и крики "браво" не смолкали несколько минут.
Партии исполнили:
Иоланта — Ольга Добрыдина
Водемон — Дмитрий Крыжский
Роберт — Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области
Король Рене — Иван Григорьев
Эбн — Хакиа — Степан Волков
Марта — Наталья Фризе
Лаура — Екатерина Поздняк
Бригитта — Софья Коляда
Альмерик — Никита Шаров
Бертран — Артём Камалитдинов
Дирижёр — Юрий Медяник, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменской филармонии
Тюменский филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр — Юрий Медяник
Хоровая капелла Тюменской филармонии
Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Альберт Мишин
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.