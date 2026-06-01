Артисты Шостакович Опера Балет приняли участие в грандиозном закрытии симфонического сезона Тюменской филармонии

30 мая солисты оперы Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, Хоровая капелла Тюменской филармонии и Тюменский филармонический оркестр под управлением маэстро Юрия Медяника представили два шедевра Петра Ильича Чайковского.

Маэстро подчеркнул, что выбор пал на русскую музыку не случайно. Идея коллаборации с Самарским театром родилась из давних дружеских отношений с его художественным руководителем и главным дирижёром Евгением Хохловым. По мнению Юрия Медяника, такая совместная работа интересна обоим коллективам и позволяет вывести искусство на новый уровень.

В первом отделении прозвучала симфоническая фантазия "Франческа да Римини" — одно из самых драматичных сочинений композитора, основанное на сюжете "Божественной комедии" Данте. Второе отделение было отдано последней опере Чайковского — "Иоланта" (в концертном исполнении). Проникновенная история о слепой дочери короля, обретающей зрение благодаря силе любви, стала истинным апофеозом вечера. В этом году исполняется ровно 135 лет со дня премьеры "Иоланты" и 150 лет с момента создания "Франчески да Римини".

Солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича отметили, что получили огромное удовольствие от взаимодействия с Тюменским филармоническим оркестром.

Публика приняла выступление с невероятным восторгом. Слушатели долго не отпускали музыкантов со сцены. Бурные аплодисменты и крики "браво" не смолкали несколько минут.

Партии исполнили:

Иоланта — Ольга Добрыдина

Водемон — Дмитрий Крыжский

Роберт — Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области

Король Рене — Иван Григорьев

Эбн — Хакиа — Степан Волков

Марта — Наталья Фризе

Лаура — Екатерина Поздняк

Бригитта — Софья Коляда

Альмерик — Никита Шаров

Бертран — Артём Камалитдинов

Дирижёр — Юрий Медяник, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменской филармонии

Тюменский филармонический оркестр

Хоровая капелла Тюменской филармонии

Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Альберт Мишин