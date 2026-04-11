В театре "Грань" покажут премьеру спектакля "Мой бедный Марат"

В субботу, 25 апреля, в 19:00 в театре "Грань" состоится премьера спектакля "Мой бедный Марат" по одноименной пьесе Алексея Арбузова. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

1942 год, блокадный Ленинград. В промерзшей, покинутой всеми квартире случайно встречаются трое — Марат, Лика и Леонидик. Им предстоит вместе выживать, делить скудное тепло и блокадный хлеб, исцелять друг друга и дарить надежду…

Пережитые испытания связывают героев навсегда, делая их друг для друга родными, самыми близкими людьми.

Действие пьесы Алексея Арбузова охватывает почти два десятилетия: блокада 1942-го, воодушевление 1946-го и оттепельный 1959 год. Но, несмотря на исторический контекст, сама пьеса, а за ней и спектакль, прежде всего о любви. Любовь, возникшая под вой сирен, среди руин, пустоты, холода и смерти становится для героев единственным спасением. Ведь убить может не только голод, разрыв снаряда, но и одиночество.

Одновременно любовь — причина трагедии героев. Совершенная ошибка болезненна и непоправима. Но Марат противостоит и этому, веря, что "даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала".

В ролях: Анастасия Колодина, Ильдар Насыров, Матвей Мельников, Максим Смирнов, Вера Федотова.

Режиссер — постановщик — Светлана Заграфова; художник-сценограф — Урсула Берг; художник по костюмам — Урсула Берг; художник по свету — Евгений Ганзбург; композитор — Арсений Плаксин; хореограф — Павел Самохвалов.