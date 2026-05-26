На 40% снизилось количество жалоб в социальных сетях в Самаре

В Самаре подвели промежуточные итоги работы с обращениями жителей, поступающими через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и систему "Инцидент-Менеджмент". С начала 2026 года жители Самары воспользовались возможностью обратиться в адрес органов местного самоуправления более 62 тысяч раз. По информации Центра управления регионом Самарской области, число жалоб от самарцев сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наиболее удобным способом направления обращения для жителей остаются официальные Госпаблики администрации города Самары в социальной сети "ВКонтакте".

"Все обращения, поступающие через ПОС "Госуслуги. Решаем вместе" и на мои личные страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", стараемся оперативно отрабатывать. Сам лично отвечаю на обращения в свободное от основной работы время и контролирую предоставление ответов от структурных подразделений администрации города. Благодарю самарцев за открытый диалог и уважительное отношение. Наша с вами совместная работа помогает вовремя скорректировать текущие вопросы и принять взвешенные решения по долгосрочным проектам развития областного центра, - сказал глава города Самары Иван Носков. - Благодарю всех специалистов, которые ежедневно работают с обращениями в Госпабликах: модераторов, аналитиков, сотрудников Центра управления регионом Самарской области. Ваша работа повышает уровень открытости власти и помогает ежедневно решать текущие вопросы города".

Наибольшее количество обращений жителей, поступивших в системе "Инцидент Менеджмент" за текущий год, как и в прошлом году, касается тем ремонта автомобильных дорог, ремонта внутриквартальных проездов, уборки снега и дорожного движения и транспорта.

"На Самару приходится около 30% всех обращений, которые отрабатывают органы власти региона. Жители областной столицы активно используют социальные сети для решения актуальных вопросов, от устройства ребенка в сад до ремонта территории у подъезда. В Самаре в соцсетях самостоятельно работают все департаменты и районы, в госпабликах они оперативно дают обратную связь, улучшая качество жизни людей", - отметила руководитель Центра управления регионом Самарской области Екатерина Сидорова.

Напомним, развитие портала "Госуслуги" способствует решению задач национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Центр управления регионом был создан в Самарской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с 2020 года совместно с федеральным партнером АНО "Диалог". Основная задача ЦУР - обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения возникновения проблемных вопросов.