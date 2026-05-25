Заместителем главы Тольятти по правовым вопросам стал Антон Шишкин

Должность заместителя главы Тольятти по правовым вопросам занял Антон Шишкин. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Антон Геннадьевич родился в 1977 г. в г. Тольятти. В 1998 г. окончил Поволжский технологический институт сервиса по специальности "Финансы и кредит", в 2003 г. - Самарский государственный университет по специальности "Юриспруденция". В 2009 г. получил ученую степень кандидата юридических наук.

С 2002 по 2004 г. проходил службу в Федеральной службе России по финансовому оздоровлению и банкротству, с 2004 по 2012 г. служил на разных должностях в органах прокуратуры Самарской области. С 2012 по 2019 г. - судья Ставропольского районного суда Самарской области. С 2019 по 2025 г. - председатель Новокуйбышевского городского суда Самарской области.

"Пожелал Антону Геннадьевичу успехов на муниципальной службе. Уверен, что высокая профессиональная квалификация, многолетний опыт и компетенции позволят ему достойно справляться со всеми поставленными задачами", - подчеркнул глава Тольятти.