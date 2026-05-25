Заместителем главы Тольятти по правовым вопросам стал Антон Шишкин

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Должность заместителя главы Тольятти по правовым вопросам занял Антон Шишкин. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Антон Геннадьевич родился в 1977 г. в г. Тольятти. В 1998 г. окончил Поволжский технологический институт сервиса по специальности "Финансы и кредит", в 2003 г. - Самарский государственный университет по специальности "Юриспруденция". В 2009 г. получил ученую степень кандидата юридических наук.

С 2002 по 2004 г. проходил службу в Федеральной службе России по финансовому оздоровлению и банкротству, с 2004 по 2012 г. служил на разных должностях в органах прокуратуры Самарской области. С 2012 по 2019 г. - судья Ставропольского районного суда Самарской области. С 2019 по 2025 г. - председатель Новокуйбышевского городского суда Самарской области.

"Пожелал Антону Геннадьевичу успехов на муниципальной службе. Уверен, что высокая профессиональная квалификация, многолетний опыт и компетенции позволят ему достойно справляться со всеми поставленными задачами", - подчеркнул глава Тольятти.

