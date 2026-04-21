У мэрии Самары заберут полномочия по наружной рекламе и распоряжению землей

Министерство имущественных отношений Самарской области представило на общественные обсуждения поправки в закон, который регулирует перераспределении полномочий в сферах градостроительной деятельности и рекламы между органами местного самоуправления и региональным правительством. Судя по документу, у мэрии будет еще меньше работы.

Как указано в пояснительной записке, законопроект предусматривает продление срока полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере рекламы на неограниченный срок. Также предлагается внести в список этих полномочий утверждение и корректировку схемы размещения рекламных конструкций, определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке (в том числе требований к внешнему виду) на территории Самары.

"Кроме того, законопроектом предлагается передать полномочия по распоряжению земельными участками Самары, государственная собственность на которые не разграничена, на уровень субъекта РФ. Данная правовая конструкция позволит обеспечить выстраивание единой политики в сфере размещения наружной рекламы и распоряжению землей", — объясняют в минимущества.

Также представители ведомства сообщают, что принятие и реализация законопроекта повлечет за собой увеличение числа сотрудников министерства и подведомственного ему Центра размещения рекламы (ЦРР):

"Штатную численность минимущества необходимо увеличить на 121 человека — до 250. Это повлечет увеличение расходов областного бюджета ежегодно на заработную плату (с начислениями) — 249,2 млн рублей, материально-техническое обеспечение — 1,8 млн рублей. Единовременные расходы для оснащения новых рабочих мест составят 26 млн рублей. Кроме того, существует потребность в служебных помещениях — не менее 1310 кв. метров. Расходы на аренду оцениваются в 22 млн рублей в год. Альтернативным вариантом является приобретение здания. Стоимость оценивается в 200 млн рублей".

Штат ЦРР собираются увеличить на 60 человек — до 100. Это повлечет увеличение расходов областного бюджета ежегодно на заработную плату (с начислениями) — 70,3 млн рублей, материально-техническое обеспечение — 11,2 млн рублей, реализацию полномочий по печати информационных материалов и демонтажу объектов — 7,7 млн рублей. Единовременно на оснащение новых рабочих мест потребуется 58,6 млн. рублей.

"Таким образом, в 2026 году в целях подготовки к реализации полномочий с января 2027 года потребуется 284,6 млн рублей (в том числе 200 млн на приобретение здания). Расходы в 2027 году и последующих годах оцениваются ежегодно в 362,2 млн рублей (в том числе 22 млн рублей на аренду помещений, если не будет приобретено здание в 2026 году)", — подсчитали в минимущества.

Жесткое регулирование рынка наружной рекламы в Самарской области началось более 10 лет из-за обилия незаконных конструкций, особенно — в столице региона. В 2014 году соответствующие полномочия получило министерство имущественных отношений региона. Для городов и сельских районов разработали схемы размещения рекламных конструкций, которые определяют разрешенные места для их установки и типы. Для монтажа таких объектов предприниматели должны получить разрешение. Незаконно установленные конструкции сносят.

В 2015 году Самаре вернули полномочия в сфере размещения наружной рекламы. Объяснялось это необходимостью повысить эффективность работы. Теперь вновь запускается обратный механизм.

Добавим, что мэрию Самары, как и другие муниципалитеты, ранее лишили полномочий в области градостроительной политики. Произошло это в рамках реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Теперь эту сферу регулирует профильное министерство правительства региона.

Глава региона высказывался и о возможности лишения Самары полномочий по управлению финансами.