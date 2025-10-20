16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У Самары собираются забрать полномочия по управлению финансами "Мы вместе делаем жизнь в городе более комфортной": как будет работать дума Самары Губернатор отправил в отставку главу Кинельского района Максим Девятов занял пост и.о. главы Новокуйбышевска В Красноглинском районе Самары расширят 6 улиц и сделают набережную

Муниципалитеты Власть и политика

У Самары собираются забрать полномочия по управлению финансами

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 169
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В региональном правительстве обсуждают возможность введения внешнего управления в администрации Самары в части решения финансовых вопросов. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 20 октября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Мы сейчас обсуждаем с министерством финансов введение внешнего управления в части финансирования и вообще финансовой сферы, бюджетной сферы Самары на региональном уровне. Мы часто получаем от команды города запросы на дополнительные 1,5−2-3 миллиарда вне бюджетного процесса. Нас это очень сильно тревожит", — сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев поручил мэру Самары Ивану Носкову обсудить данный вопрос с заместителем председателя правительства Виталием Шабалатовым. Также он напомнил, что у города уже забрали полномочия по градостроительной политике.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2