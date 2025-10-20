У Самары собираются забрать полномочия по управлению финансами

В региональном правительстве обсуждают возможность введения внешнего управления в администрации Самары в части решения финансовых вопросов. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 20 октября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Мы сейчас обсуждаем с министерством финансов введение внешнего управления в части финансирования и вообще финансовой сферы, бюджетной сферы Самары на региональном уровне. Мы часто получаем от команды города запросы на дополнительные 1,5−2-3 миллиарда вне бюджетного процесса. Нас это очень сильно тревожит", — сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев поручил мэру Самары Ивану Носкову обсудить данный вопрос с заместителем председателя правительства Виталием Шабалатовым. Также он напомнил, что у города уже забрали полномочия по градостроительной политике.