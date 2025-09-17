16+
Стало известно, какие здания в Самаре первыми попадут под новый механизм реставрации: список

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Определены первые здания – объекты культурного наследия Самары, которые попадут под новый механизм реставрации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Обсуждали эту систему с градозащитниками, которые принимают самое активное участие в восстановлении исторического центра нашего города. Изучали опыт работы других регионов в этом направлении. Фактически, сегодня в России это единственный понятный и прозрачный механизм работы с инвесторами в части восстановления объектов культурного наследия", — прокомментировал мэр.

Иван Носков пояснил детали механизма: агентство развития исторической Самары объявляет конкурс на право заключения инвестиционно-реставрационного договора. За счет победителя агентство разрабатывает проект, взаимодействует с лицензированной фирмой, которая проведет реставрацию под потребности инвестора.

"Важно, что в объектах культурного наследия будут открывать социальные объекты: гостиницы, общепит, музеи, выставочные залы и тд. Объектом культурного наследия оно быть не перестает, поэтому обязательства по содержанию с собственника никак не снимаются, — подчеркнул он. — Таким образом можно приводить в порядок целые кварталы, и не ждать, когда "инвестор за рубль" приступит к ремонту — выкрасит ставни и будет ждать обрушения здания. Пришло время собирать камни. Иначе говоря — восстанавливать историческую Самару комплексно".

Первые здания, которые будут восстановлены:

  • ул. Алексея Толстого, угол Комсомольской, д.33-31/18
  • ул. Алексея Толстого, д. 84
  • ул. Фрунзе, д. 123-125
  • ул. Ленинская, д. 201
  • ул. Водников, д. 84
  • ул. Максима Горького, д. 119
  • ул. Ленинская, д.159-161 / ул. Вилоновская, д. 66
  • ул. Водников, д. 40
  • ул. Степана Разина, д. 82/ул. Венцека, д. 33
  • ул. Алексея Толстого, д. 36/ул. Комсомольская, д. 23
  • ул. Ленинская, д. 106

