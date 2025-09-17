Стало известно, какие здания в Самаре первыми попадут под новый механизм реставрации: список

Определены первые здания – объекты культурного наследия Самары, которые попадут под новый механизм реставрации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Носков.

"Обсуждали эту систему с градозащитниками, которые принимают самое активное участие в восстановлении исторического центра нашего города. Изучали опыт работы других регионов в этом направлении. Фактически, сегодня в России это единственный понятный и прозрачный механизм работы с инвесторами в части восстановления объектов культурного наследия", — прокомментировал мэр.

Иван Носков пояснил детали механизма: агентство развития исторической Самары объявляет конкурс на право заключения инвестиционно-реставрационного договора. За счет победителя агентство разрабатывает проект, взаимодействует с лицензированной фирмой, которая проведет реставрацию под потребности инвестора.

"Важно, что в объектах культурного наследия будут открывать социальные объекты: гостиницы, общепит, музеи, выставочные залы и тд. Объектом культурного наследия оно быть не перестает, поэтому обязательства по содержанию с собственника никак не снимаются, — подчеркнул он. — Таким образом можно приводить в порядок целые кварталы, и не ждать, когда "инвестор за рубль" приступит к ремонту — выкрасит ставни и будет ждать обрушения здания. Пришло время собирать камни. Иначе говоря — восстанавливать историческую Самару комплексно".

Первые здания, которые будут восстановлены: