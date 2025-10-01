Руководителем департамента культуры мэрии Тольятти назначена Татьяна Кудряшова

Татьяна Кудряшова назначена руководителем департамента культуры администрации Тольятти. В новую должность она вступила 1 октября.

Напомним, с 1 августа текущего года Кудряшова была общественным советником главы Тольятти по культуре.

Ранее Волга Ньюс писал, что Татьяна Кудряшова имеет два высших образования, а в в послужном списке — работа в ДК "Тольятти", культурно-досуговом центре "Буревестник" и отделе художественного творчества культурного центра "АВТОГРАД".

За годы работы Татьяна Анатольевна организовала и провела как режиссер десятки фестивалей, спортивных шоу, праздничных и патриотических мероприятий.