Руководителем департамента культуры мэрии Тольятти назначена Татьяна Кудряшова

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ.
Татьяна Кудряшова назначена руководителем департамента культуры администрации Тольятти. В новую должность она вступила 1 октября.

Напомним, с 1 августа текущего года Кудряшова была общественным советником главы Тольятти по культуре.

Ранее Волга Ньюс писал, что Татьяна Кудряшова имеет два высших образования, а в в послужном списке — работа в ДК "Тольятти", культурно-досуговом центре "Буревестник" и отделе художественного творчества культурного центра "АВТОГРАД".

За годы работы Татьяна Анатольевна организовала и провела как режиссер десятки фестивалей, спортивных шоу, праздничных и патриотических мероприятий.

 

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

