Руководителем департамента культуры мэрии Тольятти назначена Татьяна Кудряшова

Татьяна Кудряшова назначена руководителем департамента культуры администрации Тольятти. В новую должность она вступила 1 октября.
Напомним, с 1 августа текущего года Кудряшова была общественным советником главы Тольятти по культуре.
Ранее Волга Ньюс писал, что Татьяна Кудряшова имеет два высших образования, а в в послужном списке — работа в ДК "Тольятти", культурно-досуговом центре "Буревестник" и отделе художественного творчества культурного центра "АВТОГРАД".
За годы работы Татьяна Анатольевна организовала и провела как режиссер десятки фестивалей, спортивных шоу, праздничных и патриотических мероприятий.
