Татьяна Кудряшова назначена общественного советника главы Тольятти по культуре

В пятницу, 1 августа, к работе в должности общественного советника главы Тольятти по культуре приступила Татьяна Кудряшова. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Автограда Илья Сухих.

Татьяна Анатольевна Кудряшова родилась в 1973 году. В 2012 г. окончила Самарскую гуманитарную академию (квалификация — экономист). В 2022 г. прошла профессиональную переподготовку в Кемеровском государственном институте культуры (квалификация — режиссер массовых представлений).

В послужном списке — работа в ДК "Тольятти", культурно-досуговом центре "Буревестник". С 2016 г. возглавляет отдел художественного творчества культурного центра "АВТОГРАД".

За годы работы Кудряшова организовала и провела как режиссер десятки фестивалей, спортивных шоу, праздничных и патриотических мероприятий.