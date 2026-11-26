В среду, 25 ноября, ушёл из жизни Вячеслав Лебедев, руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области с 2008 по 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вячеслав Михайлович много лет работал на благо региона. Он вкладывал силы в сохранение природных богатств Самарской области и в решение задач сферы охоты и рыболовства. Коллеги помнят его как грамотного, ответственного и порядочного человека, надёжного товарища и профессионала с твёрдыми принципами.

Прощание с Вячеславом Михайловичем состоится 27 ноября в 11:00, по адресу: ул. Борская, 108, корпус 1, зал 3.