В Самаре проведены мероприятия по локализации очага заражения деревьев ясеневой изумрудной златкой на 30 подкарантинных объектах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в 2025 г. приказом Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской области на территории региона был введен карантин из-за выявления критичного количества деревьев, пораженных златкой

В областной столице в границах карантинной фитосанитарной зоны расположено 94 земельных участка (подкарантинных объекта) с такими деревьями. Основной метод борьбы с этим инвазивным видом, разработанный ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", — санитарная вырубка и утилизация пораженных деревьев.

Уже произведен спил 650 больных деревьев по ул. Г. Димитрова, ул. Мориса Тореза, в сквере Октябрь (п. Управленческий), на бульваре Металлургов, в сквере Мичурина, парке 50 лет Октября, на набережной р. Волги и на других объектах. Древесину и порубочные остатки для гарантированной гибели вредителя перерабатывают в мелкую щепу. Работы продолжатся в 2027 году.

Взамен АО "Спецремстройзеленхоз" города Самары уже высадило более 1600 молодых деревьев и кустарников в возрасте 3-7 лет, которым обеспечен должный уход.

"Массовая гибель деревьев от повреждения личинками златки, с которой мы столкнулись в прошлом году, помогла нам в сжатые сроки перестроить все профильные городские службы на комплексный подход к содержанию деревьев. Мы применяем не всегда популярные среди населения меры — полностью вырубаем зараженные деревья. На первых этапах, пока еще не в полной мере произведено компенсационное озеленение, это не выглядит эстетично, но обновление зеленого каркаса жизненно необходимо Самаре. По рекомендации специалистов мы сохраним хорошо показавшую себя методику ухода за здоровыми растениями", — отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

По поручению главы города в Самаре внедряются превентивные меры защиты здоровых деревьев, такие как обработка корневой системы живой хлореллой при высадке, внесение сезонных удобрений и полив саженцев, своевременная формовочная обрезка, щадящая обработка противогололедными материалами тротуаров вблизи высаженных деревьев и высадка саженцев в рабатки с высоким бордюром для дыхания и защиты корневой системы.

Напомним, в обязанности Управляющих организаций в части содержания дворовых территорий входит уход за зелеными насаждениями, в том числе санитарная обрезка, кронирование, а с получением разрешения районных администраций — вырубка аварийных и зараженных ясеневой златкой деревьев.