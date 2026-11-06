В 2027 г. в Самаре могут снизить предельные уровни цены на тепловую энергию

Власти Самарской области планируют снижение предельных уровней цены на отопление в 2027 году. Это следует из опубликованных проектов решений в ценовых зонах теплоснабжения в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

Из проектов решений следует, что, например, в Самаре с января 2027 г. будет действовать текущий уровень максимальной цены для ПАО "Т Плюс" в 4677 - 4681 руб./Гкал (без НДС), а с июля 2027 г. максимальная цена снизится до 4367 - 4371 руб./Гкал (без НДС). Такая же динамика заложена по Тольятти и Новокуйбышевску.

В комитете ценового и тарифного регулирования Самарской области, опубликовавшем эти документы, пояснили, что при определении предельных уровней цены используются технико-экономические параметры, утвержденные правительством РФ, параметры прогноза социально-экономического развития РФ и размер ключевой ставки ЦБ РФ. Снижение предельных уровней цены произойдет за счет снижения ключевой ставки - на 2026 г. она закладывалась на уровне 20,05%, а на 2027 г. прогнозируется на уровне 14,79%.

При этом снижение уровня максимальной цены не скажется на тарифах для потребителей. Дело в том, что тарифы определяются не выше предельного уровня цены с условием недопущения превышения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги с учетом допустимых отклонений, утверждаемого распоряжением правительства РФ.

"При этом снижение предельных уровней никак не влияет на цену для конечных потребителей, так как расчет с потребителями в ценовой зоне теплоснабжения осуществляется в соответствии с соглашениями об исполнении актуализированной схемы теплоснабжения городских округов. Так, согласно условиям соглашения, рост цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей с 1 июля 2027 года не превысит значения индекса совокупного платежа граждан, определенного актуальным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного на 2,9% в Самаре, на 4,9% в Новокуйбышевске, на 2,9% в Тольятти, на 2,9% в Сызрани", - пояснили в комитете.