Стало известно, где отключат свет 22 и 23 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

22.09.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Новая, ул. Кольцевая).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Фрунзе).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская, ул. Зелёная).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Яблоневая).

22.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

22.09.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Алтухово

22.09.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Просвещение

22.09.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Свободные Ключи

22.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Александровка

22.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Степановка

22.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная).

22.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ганькино Матак

22.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

22.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

22.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка

22.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Безречье

22.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Богородское

22.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Липовая Роща

22.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Ст. Сарбай

22.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Краково

22.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Бузыцкого, ул. Советская, ул. Вишневая, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Кудашева, ул. Озерная, ул. Спортивная, ул. Специалистов, ул. Ефросинина, ул. Солнечная, ул. Кирова).

22.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Новая Васильевка

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Пушкина).

22.09.2026 года с 12-00 по 17-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Степная, ул. Соловьиная, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Мельничная, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Скитальская, ул. Карла Липленхта, ул. Набережная, ул. Волжская, ул. Глотова, ул. Ленинская, ул. Свободная, ул. Пролетарская, пер. Ленинский, ул. Садовая).

22.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Cоловьево.

23.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Мостовая, ул. Набережная, пер. Озерный, пер. Дружбы, ул. Лиманская).

23.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Софьино (ул. Советская, ул. Дорожная).

23.09.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Вязники

23.09.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Первомайский

23.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Н. Сарбай

23.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Заречье

23.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Привет

23.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Два Ключа

23.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

23.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный.

23.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

23.09.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

23.09.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Фрунзе).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская, ул. Зелёная).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Яблоневая).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор

23.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

23.09.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

К-Черкасский район:

с. Кабановка

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

23.09.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.