В школах Самарской области пройдет первый "Урок цифры" в новом сезоне

28 сентября во всех регионах России стартует первый в новом сезоне "Урок цифры". Он будет посвящен искусственному интеллекту и 3D-технологиям. Партнёр урока и разработчик содержания — Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Проект реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Сегодня 3D-технологии применяются в самых разных сферах: от медицины до строительства. Школьники могут использовать их в собственных проектах — например, создавать детали для робототехники или макеты для визуализации своих идей. Современные ИИ-инструменты позволяют ускорять отдельные этапы 3D-моделирования и помогают специалистам при создании цифровых объектов. Новый "Урок цифры" познакомит обучающихся с возможностями 3D-печати, основами работы с 3D-технологиями и ролью ИИ в создании цифровых объектов.
Материалы "Урока цифры" разработаны для трёх возрастных групп: 1 — 4, 5 — 9 и 10 — 11 классов. Для каждой предусмотрен свой уровень сложности. Материалы "Урока цифры" сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них предложены сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащённости классов. В том числе предусмотрены практические задания, которые позволят провести урок офлайн, если нет возможности запустить игровой тренажёр. Урок рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации для проведения занятий по информатике, обществознанию, а также для использования в рамках дополнительных кружков, внеклассных мероприятий и домашних заданий.
24 сентября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф пройдёт вебинар для педагогов с участием разработчиков урока.
Пройти "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект: 3D-технологии" можно будет с 28 сентября по 25 октября 2026 года на сайте проекта.
"3D-технологии дают школьникам возможность увидеть, как цифровая идея может получить реальное воплощение. Эта тема объединяет знания из разных областей, помогает решать практические задачи и знакомит ребят с современными технологическими направлениями и профессиями. При этом искусственный интеллект сегодня становится важным помощником в работе с 3D-моделями, позволяя ускорять отдельные этапы их создания. В новом "Уроке цифры" нам было важно показать ребятам, как можно использовать эти технологии", — отметил исполнительный директор Благотворительного фонда "Вклад в будущее" Пётр Положевец.
Директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО "Цифровая экономика" Юлия Горячкина: "Сегодня школьникам важно не просто знать о современных технологиях, а понимать, как они работают и где могут быть применены на практике. ИИ и 3D-технологии уже становятся частью самых разных отраслей — от промышленности и медицины до архитектуры и дизайна. "Урок цифры" от благотворительного фонда "Вклад в будущее" поможет ребятам увидеть за цифровыми технологиями реальные возможности, попробовать себя в решении практических задач и, возможно, открыть новое направление для будущей профессии".
Благотворительный фонд "Вклад в будущее" готовит материалы для "Урока цифры" с 2018 года. В прошлом году "Урок цифры" от фонда, посвященный ИИ-агентам, прошли более 3 миллионов человек.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...