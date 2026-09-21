В школах Самарской области пройдет первый "Урок цифры" в новом сезоне

28 сентября во всех регионах России стартует первый в новом сезоне "Урок цифры". Он будет посвящен искусственному интеллекту и 3D-технологиям. Партнёр урока и разработчик содержания — Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Проект реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Сегодня 3D-технологии применяются в самых разных сферах: от медицины до строительства. Школьники могут использовать их в собственных проектах — например, создавать детали для робототехники или макеты для визуализации своих идей. Современные ИИ-инструменты позволяют ускорять отдельные этапы 3D-моделирования и помогают специалистам при создании цифровых объектов. Новый "Урок цифры" познакомит обучающихся с возможностями 3D-печати, основами работы с 3D-технологиями и ролью ИИ в создании цифровых объектов.

Материалы "Урока цифры" разработаны для трёх возрастных групп: 1 — 4, 5 — 9 и 10 — 11 классов. Для каждой предусмотрен свой уровень сложности. Материалы "Урока цифры" сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них предложены сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащённости классов. В том числе предусмотрены практические задания, которые позволят провести урок офлайн, если нет возможности запустить игровой тренажёр. Урок рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации для проведения занятий по информатике, обществознанию, а также для использования в рамках дополнительных кружков, внеклассных мероприятий и домашних заданий.

24 сентября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф пройдёт вебинар для педагогов с участием разработчиков урока.

Пройти "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект: 3D-технологии" можно будет с 28 сентября по 25 октября 2026 года на сайте проекта.

"3D-технологии дают школьникам возможность увидеть, как цифровая идея может получить реальное воплощение. Эта тема объединяет знания из разных областей, помогает решать практические задачи и знакомит ребят с современными технологическими направлениями и профессиями. При этом искусственный интеллект сегодня становится важным помощником в работе с 3D-моделями, позволяя ускорять отдельные этапы их создания. В новом "Уроке цифры" нам было важно показать ребятам, как можно использовать эти технологии", — отметил исполнительный директор Благотворительного фонда "Вклад в будущее" Пётр Положевец.

Директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО "Цифровая экономика" Юлия Горячкина: "Сегодня школьникам важно не просто знать о современных технологиях, а понимать, как они работают и где могут быть применены на практике. ИИ и 3D-технологии уже становятся частью самых разных отраслей — от промышленности и медицины до архитектуры и дизайна. "Урок цифры" от благотворительного фонда "Вклад в будущее" поможет ребятам увидеть за цифровыми технологиями реальные возможности, попробовать себя в решении практических задач и, возможно, открыть новое направление для будущей профессии".

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" готовит материалы для "Урока цифры" с 2018 года. В прошлом году "Урок цифры" от фонда, посвященный ИИ-агентам, прошли более 3 миллионов человек.