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Общество

Плотная пелена тумана надвигается на Самарскую область

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Приволжского УГМС, туман опустится на отдельные районы региона в ночные и утренние часы 18 и 19 сентября. Из‑за густой дымки видимость местами сократится до 500 метров и даже меньше.

Фото: Александра Белова

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Госавтоинспекция рекомендует водителям:

  • снизить скорость и увеличить дистанцию;
  • избегать резких маневров и обгонов;
  • использовать внешние световые приборы в соответствии с ПДД;
  • быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов.

В условиях ограниченной видимости будьте предельно внимательны и выбирайте безопасную скорость движения.

Гид потребителя

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