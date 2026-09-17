Плотная пелена тумана надвигается на Самарскую область

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По данным Приволжского УГМС, туман опустится на отдельные районы региона в ночные и утренние часы 18 и 19 сентября. Из‑за густой дымки видимость местами сократится до 500 метров и даже меньше.

Фото: Александра Белова