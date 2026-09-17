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Экономика и бизнес

Суммарный доход самозанятых Самарской области превысил 210 миллиардов рублей

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента введения в регионе специального налогового режима в 2020 году суммарный доход самозанятых составил более 211 млрд рублей, сообщает минэкономразвития Самарской области. Своим клиентам самозанятые выдали более 200 млн чеков через специальное приложение "Мой налог".

Фото: минэкономразвития Самарской области

Количество налогоплательщиков, применяющих НПД, сегодня превышает 397 тысяч человек. "Этот инструмент, который был разработан Правительством России, очень удобный для многих видов предпринимательской деятельности, у нас количество самозанятых увеличилось на 20%", — подчеркнул во время прямой линии губернатор Вячеслав Федорищев. Наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются услуги по перевозке пассажиров и грузов, строительство, парикмахерские и косметические услуги, IТ-сфера.

"Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года самозанятые граждане выплатили более 9 млрд рублей налога, — рассказал заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Очень важно поддерживать инициативных людей на старте, помогать им в реализации инициатив и проектов. В любом из центров "Мой бизнес" Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, получения мер поддержки и возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход".

Налоговый режим для самозанятых позволяет вести легальную деятельность и при этом максимально просто уплачивать налог. Регистрация, выдача чеков, уплата налогов — все происходит в мобильном приложении "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями — 6%.

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: консультационные услуги, образовательные курсы, инструменты по продвижению и др.
Одна из наиболее популярных мер — ярмарки продукции самозанятых. Для региональных производителей это дополнительный канал сбыта, возможность найти новых клиентов и представить свои изделия широкой аудитории.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. С полным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.

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