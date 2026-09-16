Сбер запускает партнёрскую образовательную программу "ИнвестВышка" для подростков

Министерство финансов России, СберИнвестиции, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", а также благотворительный фонд "Вклад в будущее" запускают всероссийскую программу повышения инвестиционной грамотности "ИнвестВышка".

Основная задача программы — повысить уровень финансовой грамотности среди молодых людей, помочь разобраться в инструментах фондового рынка, а также научиться оценивать риски и принимать взвешенные решения с учетом своих целей.

Принять участие в проекте могут подростки 14-18 лет — учащиеся 9-11 классов школ и студенты 1–2 курсов колледжей. Планируется, что участие примут более 4 млн учащихся со всей страны.

Программа пройдет в дистанционном формате. Присоединиться можно в любой момент — для этого необходимо перейти в курс "Инвестируй по-взрослому" в приложении "СберИнвестиции" или на платформе "СберСова". Доступ к финальному тестированию 4–6 декабря откроется по итогам обучения. Также участников ждут практические задания, интерактивные квизы, онлайн-игра "Фондовый рынок" в формате биржевого симулятора.

При успешном прохождении тестирования участник пройдет в заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" по профилю "Финансовая грамотность" без отборочных испытаний. Победа в олимпиаде позволяет получить льготы при поступлении в ведущие вузы России.

Ксения Мухорина, управляющий директор блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Уникальность программы в том, что она сочетает обучение и практику: участники изучат основы инвестирования, встретятся с топовыми экспертами Сбера и смогут закрепить полученные знания в интерактивных форматах. Несмотря на то что основная часть обучения пройдет онлайн, мы считаем, что немаловажно и живое общение — так, первую встречу с участниками "ИнвестВышки" проведем в стенах Сбера уже 27 сентября. Мы объединим это событие с ИнвестКэмпом для студентов 18-22 лет, уже ставшим для нас традиционным. Это образовательный интенсив, где юные инвесторы смогут попробовать себя в роли продакт-менеджера, исследователя и даже защитить свои проекты".

Николай Берзон, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования" НИУ ВШЭ:

"Программа "ИнвестВышка" — ответ на поручение президента РФ об усилении роли фондового рынка и удвоении его капитализации к 2030 году. Наша задача — сформировать у подростков 14–18 лет понимание сущности инвестирования, адекватное представление о рисках и навыки защиты от финансовых потерь.

Программа создана по заказу Минфина России при поддержке и аккредитации Федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ. Минфин выступил инициатором и координатором проекта: в регионы направлены письма губернаторам, а наш центр — в министерства образования субъектов РФ. Это подтверждает статус "ИнвестВышки" как федерального заказа. Ключевой партнёр проекта — Сбербанк. Благодаря СберИнвестициям программа получила практическую составляющую: онлайн-курс, квизы, симулятор биржи. Сочетание государственной поддержки, академической экспертизы ВШЭ и опыта лидера рынка помогает формировать новое поколение грамотных и ответственных инвесторов".

Дмитрий Модель, руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

"Инвестиционная грамотность — важная часть финансовой культуры, которую необходимо формировать еще в подростковом возрасте. Сегодня молодые люди получают доступ к финансовым инструментам значительно раньше, чем предыдущие поколения, поэтому особенно важно не просто рассказать им об инвестициях, а научить самостоятельно оценивать риски, соотносить финансовые решения со своими целями и ответственно относиться к собственным деньгам.

"ИнвестВышка" дает подросткам возможность последовательно разобраться в основах инвестирования: пройти образовательные курсы, пообщаться с экспертами, закрепить знания в интерактивных заданиях и тренажере "Фондовый рынок +", а затем проверить свои знания и навыки на настоящей бирже. Такой формат позволяет сделать изучение инвестиционных инструментов не только понятным и интересным, но и максимально приближенным к реальным жизненным ситуациям".

Напомним, в СберИнвестициях уже более 280 тысяч инвесторов-подростков. Ребята совершают сделки на фондовом рынке самостоятельно и проходят обучающие курсы. Недавно СберИнвестиции запустили "ИнвестКопилку" для подростков, это первый подобный продукт для инвесторов от 14 лет, в основе которого находится инвестиционный инструмент, а не депозит.