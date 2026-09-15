Forbes составил глобальный рейтинг результативных банков

Как сообщает Газета.ру, глобальный рейтинг наиболее результативных банков Worldʼs Top Performing Banks 2026 представлен международным изданием Forbes совместно с исследовательской компанией Statista. В список вошли 500 кредитных организаций из 89 стран.
Рейтинг основан преимущественно на объективных финансовых показателях, и это является его основным отличием.
Оценка кредитных организаций проводилась по четырем основным направлениям: прибыльность, темпы роста и качество прибыли, устойчивость капитала и фондирования, а также качество активов и эффективность. В зависимости от размера активов банки были распределены по шести категориям.
При составлении списка, как уточняется, использовались данные поставщиков финансовой информации, включая S&P Capital Q, результаты кабинетных исследований, а также сведения, предоставленные самими банками.
Для попадания в рейтинг банк должен иметь лицензию на прием депозитов, осуществлять кредитование розничных или корпоративных клиентов, предоставлять отчетность по сопоставимым национальным стандартам бухгалтерского учета и публиковать аудированную финансовую отчетность не менее трех лет подряд. Кроме того, объем активов банка должен превышать $3 млрд, а само участие в рейтинге было бесплатным.
Газета.ру уточняет, что в категории "Большие банки" лучшим результатом среди европейских банков стало 10-е место в мировом рейтинге венгерской OTP Group, представленной более чем в 10 странах, включая Россию.
Ранее в 2026 году ОТР Group вошла в список 400 крупнейших публичных компаний мира рейтинга Forbes Global 2000.
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