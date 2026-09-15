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Экономика и бизнес

"КонсультантПлюс" рассказывает: битва за подпись, или Как проиграть три суда подряд

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прекрасном городе на Неве жила-была Компания, и был у нее участник, которому вдруг (совершенно неожиданно!) захотелось узнать, куда же утекают денежки родного предприятия. Ну знаете же эти странные прихоти миноритариев: посмотреть бухгалтерские книги, реестры протоколов, сведения о движении средств… Мелочи жизни, в общем.

Суд обязал Компанию выдать участнику гору документов, от реестра протоколов за 2013-2019 годы до договоров с контрагентами. Казалось бы - бери и отдавай. Но нет! Компания пошла путем самурая: вместо того чтобы просто передать бумаги, она потребовала сначала подписать соглашение о конфиденциальности. Прямо-таки нотариально заверенную клятву молчания, мол, участник никому не расскажет, сколько Компания заработала и на что потратила.

Участник подписывать соглашение отказался. И тогда Компания пошла в суд - требовать подпись в принудительном порядке. И надо же, суды трех инстанций в удовлетворении требований Компании отказали. А почему? А потому что, согласно закону об ООО (п. 1 ст. 9), оказывается, участник ООО и так обязан не разглашать конфиденциальную информацию. Это как бы встроено в его статус по умолчанию. А вот обязанности подписывать отдельное соглашение - нет. Вообще. Ни в законе, ни в уставе.

Суды также отметили, что документы, которых требует миноритарий, вообще не входят в перечень коммерческой тайны, утвержденный приказом гендиректора Компании. То есть Компания сначала сама не удосужилась включить эти бумаги в список секретных, а потом требует с участника подписку о неразглашении. Логично, да?

Ну и апофеоз: кассация мягко намекнула, что Компания своими исками пытается преодолеть принцип обязательности судебных актов по уже проигранному делу об обязании передать документы участнику. Вместо того чтобы выполнить решение суда, Компания бегает по инстанциям с новыми исками, надеясь, что где-нибудь да повезет. Но не повезло.

Если суд сказал "передай документы участнику" - не надо придумывать бюрократические квесты. В законе об ООО уже все придумано давно.

Цена вопроса - доступ к документации.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

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