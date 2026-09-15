На Авито Подработка рассказали, что изменится в платформенной занятости с 1 октября

7 сентября в Москве в рамках форума "Персонал Экспо" прошла конференция Авито Работы "Цена найма: данные, инструменты, решения". Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки Влад Твердохлеб рассказал, как бизнесу эффективно привлекать временных исполнителей после вступления в силу закона о платформенной экономике.

Авито Подработка представила кейс продуктовой сети "Дикси" со штатом более 30 тыс. человек. Компании требовалось оперативно закрывать разовые или краткосрочные потребности в исполнителях: выкладка товара, обслуживание покупателей в пиковые часы, помощь командам в небольших населенных пунктах. Подключение к Авито Подработке дало результаты: средний Fill Rate (доля выполненных заданий) составил 70%, закрыто более 17 тыс. смен, средняя оценка исполнителей — 4,7 из 5.

За 1,5 года работы Авито Подработка охватила более 500 городов России. Ежедневно платформа одновременно закрывает более 2 тыс. смен, а доля выполненных заданий превышает 85%. Этот показатель отражает, насколько качественно и быстро платформа удовлетворяет запросы клиентов.

Востребованность гибкой модели занятости растет и со стороны самих специалистов. По данным опроса Авито Подработки, 67% россиян 18–55 лет используют такой формат как дополнительный источник дохода. 19% подрабатывают в период поиска основной работы. А 12% отмечают, что подработка приносит даже больший доход, чем основная занятость.

Такое масштабирование гибких моделей занятости стимулирует развитие рынка, и государство создает более четкие правила для всех участников. С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации". Он содержит новые правила взаимодействия самозанятых с одним заказчиком через цифровые платформы: продолжительность такого сотрудничества не должна превышать 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд, при этом требования не зависят от уровня дохода исполнителя.

К новым требованиям Авито Подработка готова заранее, например, на платформе уже есть необходимые механизмы для контроля продолжительности взаимодействия исполнителей и заказчиков. Кроме того, сервис интегрирован с приложением ФНС "Мой налог", что делает взаимодействие с самозанятыми прозрачным и упрощает соблюдение необходимых формальностей.

"Платформенная занятость становится стандартом для современного ритейла. Временные исполнители позволяют бизнесу гибко управлять ресурсами: быстро подключаться к задачам в периоды сезонного спроса и оптимизировать ресурсы при снижении нагрузки. Новое регулирование закрепляет более прозрачные правила взаимодействия платформ, заказчиков и исполнителей. Для бизнеса это означает более понятную и предсказуемую модель привлечения временных исполнителей", — отметил Влад Твердохлеб, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки.