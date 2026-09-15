16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Авито Подработка рассказали, что изменится в платформенной занятости с 1 октября Билайн вновь вошёл в число компаний с лучшими показателями вовлечённости сотрудников в России Т2 признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge Авито Подработка: малые и средние предприятия могут приглашать временный персонал Авито: рынок дополнительной занятости для рабочих специальностей вырос в 1,6 раза

Занятость Экономическая политика

На Авито Подработка рассказали, что изменится в платформенной занятости с 1 октября

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

7 сентября в Москве в рамках форума "Персонал Экспо" прошла конференция Авито Работы "Цена найма: данные, инструменты, решения". Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки Влад Твердохлеб рассказал, как бизнесу эффективно привлекать временных исполнителей после вступления в силу закона о платформенной экономике.

Авито Подработка представила кейс продуктовой сети "Дикси" со штатом более 30 тыс. человек. Компании требовалось оперативно закрывать разовые или краткосрочные потребности в исполнителях: выкладка товара, обслуживание покупателей в пиковые часы, помощь командам в небольших населенных пунктах. Подключение к Авито Подработке дало результаты: средний Fill Rate (доля выполненных заданий) составил 70%, закрыто более 17 тыс. смен, средняя оценка исполнителей — 4,7 из 5.

За 1,5 года работы Авито Подработка охватила более 500 городов России. Ежедневно платформа одновременно закрывает более 2 тыс. смен, а доля выполненных заданий превышает 85%. Этот показатель отражает, насколько качественно и быстро платформа удовлетворяет запросы клиентов.

Востребованность гибкой модели занятости растет и со стороны самих специалистов. По данным опроса Авито Подработки, 67% россиян 18–55 лет используют такой формат как дополнительный источник дохода. 19% подрабатывают в период поиска основной работы. А 12% отмечают, что подработка приносит даже больший доход, чем основная занятость.

Такое масштабирование гибких моделей занятости стимулирует развитие рынка, и государство создает более четкие правила для всех участников. С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации". Он содержит новые правила взаимодействия самозанятых с одним заказчиком через цифровые платформы: продолжительность такого сотрудничества не должна превышать 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд, при этом требования не зависят от уровня дохода исполнителя.

К новым требованиям Авито Подработка готова заранее, например, на платформе уже есть необходимые механизмы для контроля продолжительности взаимодействия исполнителей и заказчиков. Кроме того, сервис интегрирован с приложением ФНС "Мой налог", что делает взаимодействие с самозанятыми прозрачным и упрощает соблюдение необходимых формальностей.

"Платформенная занятость становится стандартом для современного ритейла. Временные исполнители позволяют бизнесу гибко управлять ресурсами: быстро подключаться к задачам в периоды сезонного спроса и оптимизировать ресурсы при снижении нагрузки. Новое регулирование закрепляет более прозрачные правила взаимодействия платформ, заказчиков и исполнителей. Для бизнеса это означает более понятную и предсказуемую модель привлечения временных исполнителей", — отметил Влад Твердохлеб, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4