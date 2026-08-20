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Авито Подработка: малые и средние предприятия могут приглашать временный персонал Авито: рынок дополнительной занятости для рабочих специальностей вырос в 1,6 раза В Самарской области вырос интерес к удаленной работе Для работодателей региона прошел тренинг по трудоустройству инвалидов "Авито.Работа": 85% россиян готовы учиться и получать новые профессии

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Авито Подработка: малые и средние предприятия могут приглашать временный персонал

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Подработка открывает небольшим компаниям в рознице, услугах, логистике и локальном бизнесе доступ к временным исполнителям — на смену, на день или на пиковую нагрузку. Теперь компании с численностью до 100 сотрудников могут привлекать исполнителей на срочные задачи так же быстро и просто, как это делают крупные бизнесы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Например, кафе может оперативно найти официанта на выходные, а магазин — работников торгового зала на период распродаж. Чтобы СМБ мог полноценно пользоваться сервисом, Авито Подработка запустила для него специальный кабинет заказчика — базовую инфраструктуру для регистрации, поиска исполнителей и оформления смен.

"Мы видим, что СМБ испытывает одну из самых острых потребностей во временном персонале, и хотим поддержать его, открыв "Авито Подработку" для малого и среднего бизнеса. По нашим данным, около 80% заявок заказчиков закрываются исполнителями — это значит, что модель уже доказала эффективность и готова к масштабированию. Кабинет — техническая часть, а главное изменение — малый бизнес получает тот же уровень доступа к исполнителям, что и крупные компании, только без лишней административной нагрузки. Это меняет правила игры для СМБ", — говорит Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка".

Сначала компания регистрируется в кабинете Авито Подработки, затем проходит проверку и подключает электронный документооборот. После этого можно создать точку подработки и сформировать смену: указать адрес, описать задачу, условия работы и особенности локации. Сервис помогает структурировать описание, подсказывает, какие детали важно добавить, и рекомендует ставку, которая повышает вероятность выхода исполнителя на смену. В кабинете также можно отслеживать статус смен, контролировать выход исполнителей и скачивать готовые отчеты.

Компании могут создавать заявки заранее — на срок до 45 дней — или оперативнее, не позднее чем за сутки до начала смены. Заказчик платит только за подтвержденный выход исполнителя: после создания заявки он вносит предоплату, из которой производится оплата после подтвержденного выхода на смену. Налоги со своего дохода самозанятые исполнители уплачивают самостоятельно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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