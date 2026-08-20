Авито Подработка: малые и средние предприятия могут приглашать временный персонал

Авито Подработка открывает небольшим компаниям в рознице, услугах, логистике и локальном бизнесе доступ к временным исполнителям — на смену, на день или на пиковую нагрузку. Теперь компании с численностью до 100 сотрудников могут привлекать исполнителей на срочные задачи так же быстро и просто, как это делают крупные бизнесы.
Например, кафе может оперативно найти официанта на выходные, а магазин — работников торгового зала на период распродаж. Чтобы СМБ мог полноценно пользоваться сервисом, Авито Подработка запустила для него специальный кабинет заказчика — базовую инфраструктуру для регистрации, поиска исполнителей и оформления смен.
"Мы видим, что СМБ испытывает одну из самых острых потребностей во временном персонале, и хотим поддержать его, открыв "Авито Подработку" для малого и среднего бизнеса. По нашим данным, около 80% заявок заказчиков закрываются исполнителями — это значит, что модель уже доказала эффективность и готова к масштабированию. Кабинет — техническая часть, а главное изменение — малый бизнес получает тот же уровень доступа к исполнителям, что и крупные компании, только без лишней административной нагрузки. Это меняет правила игры для СМБ", — говорит Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка".
Сначала компания регистрируется в кабинете Авито Подработки, затем проходит проверку и подключает электронный документооборот. После этого можно создать точку подработки и сформировать смену: указать адрес, описать задачу, условия работы и особенности локации. Сервис помогает структурировать описание, подсказывает, какие детали важно добавить, и рекомендует ставку, которая повышает вероятность выхода исполнителя на смену. В кабинете также можно отслеживать статус смен, контролировать выход исполнителей и скачивать готовые отчеты.
Компании могут создавать заявки заранее — на срок до 45 дней — или оперативнее, не позднее чем за сутки до начала смены. Заказчик платит только за подтвержденный выход исполнителя: после создания заявки он вносит предоплату, из которой производится оплата после подтвержденного выхода на смену. Налоги со своего дохода самозанятые исполнители уплачивают самостоятельно.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?