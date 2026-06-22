Качество, кадры и лабораторная инфраструктура: в Самаре открылась VII Всероссийская конференция "Аккредитация. Компетентность — 2026"

22 июня в Самаре открылась VII Всероссийская конференция "Аккредитация. Компетентность — 2026" и выставка "Оценка соответствия". В 2026 году центральная тема мероприятия — развитие и трансформация производственной лаборатории в условиях новых задач промышленных предприятий и национальных проектов.

Конференция проходит с 22 по 26 июня на площадке центра "Мой бизнес" Самарской области и объединяет представителей промышленности, лабораторного сообщества, экспертов по аккредитации, специалистов служб качества, метрологов, образовательные организации, поставщиков решений для лабораторий и представителей органов власти.

В фокусе деловой программы — достоверность результатов испытаний, развитие центральных заводских лабораторий, подготовка кадров для промышленных предприятий, первичная аккредитация лабораторий, цифровая трансформация лабораторного контроля качества и координация при реализации национального проекта "Новые материалы и химия".

Самарская область как промышленная площадка для разговора о качестве

Выбор Самары в качестве площадки для профессионального диалога имеет особое значение. Регион традиционно связан с авиационно-космической, нефтегазовой, химической и другими высокотехнологичными отраслями. Для таких направлений вопросы качества, лабораторного контроля и подготовки специалистов имеют прямое прикладное значение: от достоверности результатов испытаний зависит безопасность продукции, эффективность производства, соответствие требованиям и возможность предприятий развиваться в логике технологического суверенитета.

С видеоприветствием к участникам конференции обратился Василий Викторович Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации. В своём обращении он подчеркнул, что технологический суверенитет связан не только с созданием отечественных решений, но и с их устойчивой, надёжной работой. Особое внимание было уделено роли специалистов, отвечающих за качество промышленной продукции, а также важности прямого и открытого профессионального диалога, результаты которого могут лечь в основу дальнейшего совершенствования системы.

К участникам также обратился с видеообращением Денис Реомальдович Гурков, врио министра промышленности и торговли Самарской области. Он отметил, что перед российской промышленностью стоят амбициозные задачи по достижению технологического суверенитета, а развитие химии, новых материалов, приборостроения и локализации продукции во многом определяет прогресс в этом направлении. По его словам, обсуждения, которые пройдут на конференции, имеют стратегическое значение для экономики, а Самарская область обладает научным и промышленным потенциалом, чтобы стать одним из драйверов нового технологического роста.

Кадры для промышленности — один из ключевых вызовов

Одной из центральных тем конференции стала подготовка кадров для промышленных предприятий. Уже в первый день работы программы проходит секция "Подготовка кадров для промышленных предприятий: растим специалистов на рабочем месте". Участники обсуждают, какие компетенции сегодня необходимы производственным лабораториям, как выстраивать обучение внутри предприятий и каким образом объединить усилия работодателей, экспертного сообщества и образовательных организаций.

"Самарский регион исторически является одним из ключевых центров авиационно-космической и нефтегазовой промышленности России, — отметил Братчиков Владимир Петрович. — В Ассоциацию "Союз работодателей Самарской области" регулярно поступают запросы от промышленных предприятий, и главный из них — это обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Именно поэтому профильные межотраслевые конференции играют стратегически важную роль в решении кадровых вопросов".

Кадровая повестка напрямую связана с качеством промышленной продукции. Современная лаборатория требует не только оборудования и методик, но и специалистов, способных работать с требованиями аккредитации, метрологического обеспечения, внутреннего контроля, цифровых инструментов и оценки достоверности результатов.

Производственные лаборатории и ЦЗЛ становятся частью технологического развития

Особое внимание на конференции уделяется промышленным предприятиям, имеющим центральные заводские лаборатории. Сегодня ЦЗЛ — это не только подразделение контроля на выходе, а важный элемент производственной и управленческой системы предприятия. Лаборатории обеспечивают достоверные данные для принятия решений, помогают снижать риски, повышать стабильность процессов, сокращать брак и подтверждать соответствие продукции установленным требованиям.

В программе конференции предусмотрена межотраслевая дискуссия "Вызовы времени и обеспечение достоверности результатов в лабораторной практике промышленных предприятий". Участники обсудят лучшие практики лабораторного контроля, развитие производственной лабораторной инфраструктуры, повышение скорости и качества выдачи результатов, а также роль лабораторий в повышении производительности и устойчивости предприятий.

"Важно помнить, что лаборатория — это не просто подразделение, которое выдаёт протоколы испытаний. Это важная часть промышленной системы, влияющая на качество продукции, безопасность, доверие к продукту и способность предприятия развиваться. Наша задача — объединить профессиональное сообщество, чтобы лучшие практики по лабораторному контролю, стандартизации и аккредитации работали на технологическое развитие предприятий и отраслей", — отметил председатель Ассоциации "Компетентность и качество" Дмитрий Фалкин.

Нацпроект "Новые материалы и химия" усиливает значение лабораторной базы

Отдельный содержательный блок конференции посвящён координации при реализации национального проекта "Новые материалы и химия". Развитие новых материалов и химических технологий требует не только научных и производственных решений, но и сильной лабораторной инфраструктуры: компетентных специалистов, прозрачных процедур оценки соответствия, метрологического обеспечения и доверия к результатам испытаний.

Эта тема особенно важна для предприятий, работающих в химической, нефтехимической, горнодобывающей, приборостроительной, авиационно-космической и смежных отраслях. В условиях новых промышленных задач лаборатории становятся участниками технологического развития: они помогают предприятиям проверять качество материалов, подтверждать характеристики продукции, внедрять новые процессы и развивать внутренние системы качества.

Первичная аккредитация и трансформация лабораторий

Важное место в деловой программе занимает тема создания и трансформации лабораторий. Для предприятий, которые открывают новые лабораторные подразделения, модернизируют действующие ЦЗЛ или впервые проходят процедуру подтверждения компетентности, предусмотрена секция "Создание и трансформация лаборатории. Первичная аккредитация лаборатории в соответствии с требованиями органа по аккредитации".

На секции будут рассмотрены требования Федерального закона № 412-ФЗ, Приказа Минэкономразвития № 707 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Практический акцент сделан на подготовке лаборатории к аккредитации, формировании системы менеджмента, организации внутренних аудитов, оснащении, обучении персонала, периодических проверках оборудования и оценке технических компетенций.

Практическая программа для профессионального сообщества

Конференция построена как рабочая площадка, где участники могут не только услышать доклады, но и обсудить реальные производственные задачи. В программе предусмотрены экспертные пространства для служб качества и испытательных лабораторий, мастер-классы, межотраслевые дискуссии, деловая игра "Стратегия качества: аудит управленческих решений", секции по обеспечению единства измерений, цифровой трансформации лабораторного контроля, достоверности измерений и вопросам оценки соответствия.

Параллельно работает выставка "Оценка соответствия", где представлены решения, оборудование и практические инструменты для лабораторий и промышленных предприятий.

Конференция "Аккредитация. Компетентность — 2026" продлится до 26 июня. Её итогом станет не только обмен экспертными позициями, но и формирование практических подходов к развитию лабораторной инфраструктуры, подготовке кадров и укреплению системы качества в промышленности.