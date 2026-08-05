АО "Транснефть - Приволга" пополнило автопарк на 91 единицу транспорта и спецтехники

АО "Транснефть - Приволга" обновило собственный автопарк транспорта и спецтехники. За 6 месяцев 2026 года предприятие закупило 91 транспортное средство различного назначения. Все они были приобретены для замены использовавшихся моделей на более новые, с увеличенным эксплуатационным ресурсом.

Основная часть новой техники будет использоваться для проведения плановых ремонтных и аварийных работ на линейной части трубопроводов. В Самарское, Бугурусланское, Саратовское, Волгоградское районные нефтепроводные управления (РНУ) направлены передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ), автотопливозаправщики, самосвалы и т. д. Они выполнены на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости и пригодны для использования как на дорогах общего пользования, так и на грунтовых трассах.

С целью поддержания надежной эксплуатации магистральных трубопроводов закуплены четыре ПАРМ (по одной в каждое РНУ) — мобильные ремонтные пункты, оснащенные крано-манипуляторной установкой и сварочными постами. На них размещены сварочные аппараты инверторного типа, предназначенные для питания двух постов ручной дуговой сварки электродом с любым типом покрытия.

Для транспортировки крупногабаритной землеройной, в том числе гусеничной, и погрузочной техники к ремонтируемым участкам трубопроводов приобретены седельные тягачи на шасси 6*6 и полуприцепы-тяжеловозы. Это специализированный вид грузового автомобиля, предназначенного для буксировки полуприцепов. Он оборудован особым сцепным механизмом — седельно-сцепным устройством и позволяет быстро менять полуприцепы с грузами.

Для дефектоскопических обследований трубопроводов закуплены новые лаборатории неразрушающего контроля.

Одним из значимых приоритетов обновления автопарка является реализация принципов импортозамещения. Вся приобретенная с начала года техника исключительно отечественного производства. Часть машин заменит использовавшиеся ранее импортные аналоги.

Также в рамках импортозамещения закуплены 14 новых автобусов вместимостью от 15 до 42 пассажирских мест.

Среди пополнившей автопарк техники также экскаватор, полуприцепы, пожарные автомобили, более 34 автомобилей "УАЗ" для патрулирования и обеспечения охраны нефтепроводных объектов и транспортировки персонала.

Общее количество используемой на предприятии техники и автотранспорта составляет 1774 единицы.