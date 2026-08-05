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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" пополнило автопарк на 91 единицу транспорта и спецтехники

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" обновило собственный автопарк транспорта и спецтехники. За 6 месяцев 2026 года предприятие закупило 91 транспортное средство различного назначения. Все они были приобретены для замены использовавшихся моделей на более новые, с увеличенным эксплуатационным ресурсом.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Основная часть новой техники будет использоваться для проведения плановых ремонтных и аварийных работ на линейной части трубопроводов. В Самарское, Бугурусланское, Саратовское, Волгоградское районные нефтепроводные управления (РНУ) направлены передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ), автотопливозаправщики, самосвалы и т. д. Они выполнены на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости и пригодны для использования как на дорогах общего пользования, так и на грунтовых трассах.

С целью поддержания надежной эксплуатации магистральных трубопроводов закуплены четыре ПАРМ (по одной в каждое РНУ) — мобильные ремонтные пункты, оснащенные крано-манипуляторной установкой и сварочными постами. На них размещены сварочные аппараты инверторного типа, предназначенные для питания двух постов ручной дуговой сварки электродом с любым типом покрытия.
Для транспортировки крупногабаритной землеройной, в том числе гусеничной, и погрузочной техники к ремонтируемым участкам трубопроводов приобретены седельные тягачи на шасси 6*6 и полуприцепы-тяжеловозы. Это специализированный вид грузового автомобиля, предназначенного для буксировки полуприцепов. Он оборудован особым сцепным механизмом — седельно-сцепным устройством и позволяет быстро менять полуприцепы с грузами.

Для дефектоскопических обследований трубопроводов закуплены новые лаборатории неразрушающего контроля.

Одним из значимых приоритетов обновления автопарка является реализация принципов импортозамещения. Вся приобретенная с начала года техника исключительно отечественного производства. Часть машин заменит использовавшиеся ранее импортные аналоги.

Также в рамках импортозамещения закуплены 14 новых автобусов вместимостью от 15 до 42 пассажирских мест.

Среди пополнившей автопарк техники также экскаватор, полуприцепы, пожарные автомобили, более 34 автомобилей "УАЗ" для патрулирования и обеспечения охраны нефтепроводных объектов и транспортировки персонала.

Общее количество используемой на предприятии техники и автотранспорта составляет 1774 единицы.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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