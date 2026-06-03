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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" определило лучших представителей рабочих профессий

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги второго тура конкурса профессионального мастерства. В соревнованиях приняли участие 60 работников, ранее одержавших победу на уровне филиалов предприятия: Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной Базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Программа конкурса включала как теоретические, так и практические задания, соответствующие профессиональным обязанностям представителей 15 основных рабочих профессий нефтепроводной отрасли.

На протяжении трех дней теоретические знания и практические навыки демонстрировали представители 15 основных рабочих профессий нефтепроводной отрасли. В их числе —трубопроводчики линейные, операторы НППС, лаборанты химического анализа, операторы товарные, электрогазосварщики, электромонтеры, слесари, охранники, водители грузовых автомобилей и машинисты экскаватора, слесари по ремонту технологических установок резервуарного парка и другие.

Основными площадками состязаний стали станция смешения нефти, ЦБПО, а также ЧПОУ Новокуйбышевский учебный центр, расположенные в Самарской области. В состав конкурсных комиссий вошли руководители и специалисты отделов и служб предприятия. Они оценивали результаты выступлений участников, учитывая качество выполнения практических заданий, уровень теоретической подготовки, знание и соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Чествование победителей конкурса состоялось в актовом зале аппарата управления. Награды вручил главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Сергей Стребков.

"В течение трех конкурсных дня каждый из вас демонстрировал свои лучшие качества и высокий профессионализм. Вы не боялись сложных задач и уверенно шли к цели. Проявляйте эти ценные качества и в своем ежедневном труде. Будьте лидерами в своих трудовых коллективах, на вас равняются и у вас учатся. Мы гордимся вами", — отметил Сергей Стребков.

По итогам конкурса лучший результат в командном зачете показали представители Самарского РНУ. Победители каждой из номинаций будут представлять предприятие в финале конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть".

Конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" проводится с 2001 года. Мероприятие является важным элементом корпоративной культуры организаций системы "Транснефть" и проводится с целью повышения престижа рабочих профессий.

Опыт проведения подобных соревнований подтверждает их эффективность в качестве средства совершенствования практических навыков и углубления теоретических знаний представителей рабочих профессий, а также распространения передового опыта, информации о новых приемах и методах работы.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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