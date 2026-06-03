АО "Транснефть - Приволга" определило лучших представителей рабочих профессий

В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги второго тура конкурса профессионального мастерства. В соревнованиях приняли участие 60 работников, ранее одержавших победу на уровне филиалов предприятия: Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной Базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Программа конкурса включала как теоретические, так и практические задания, соответствующие профессиональным обязанностям представителей 15 основных рабочих профессий нефтепроводной отрасли.

На протяжении трех дней теоретические знания и практические навыки демонстрировали представители 15 основных рабочих профессий нефтепроводной отрасли. В их числе —трубопроводчики линейные, операторы НППС, лаборанты химического анализа, операторы товарные, электрогазосварщики, электромонтеры, слесари, охранники, водители грузовых автомобилей и машинисты экскаватора, слесари по ремонту технологических установок резервуарного парка и другие.

Основными площадками состязаний стали станция смешения нефти, ЦБПО, а также ЧПОУ Новокуйбышевский учебный центр, расположенные в Самарской области. В состав конкурсных комиссий вошли руководители и специалисты отделов и служб предприятия. Они оценивали результаты выступлений участников, учитывая качество выполнения практических заданий, уровень теоретической подготовки, знание и соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Чествование победителей конкурса состоялось в актовом зале аппарата управления. Награды вручил главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Сергей Стребков.

"В течение трех конкурсных дня каждый из вас демонстрировал свои лучшие качества и высокий профессионализм. Вы не боялись сложных задач и уверенно шли к цели. Проявляйте эти ценные качества и в своем ежедневном труде. Будьте лидерами в своих трудовых коллективах, на вас равняются и у вас учатся. Мы гордимся вами", — отметил Сергей Стребков.

По итогам конкурса лучший результат в командном зачете показали представители Самарского РНУ. Победители каждой из номинаций будут представлять предприятие в финале конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть".