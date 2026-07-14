Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за первое полугодие 2026 года выполнили более 18 тыс. исследований

Подведены итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) АО "Транснефть - Приволга" за шесть месяцев 2026 года. За указанный период выполнено более 18 тыс. исследований.

Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе с целью контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах и линейной части магистральных трубопроводов.

На предприятии действуют четыре аккредитованных ЛЭАК, которые функционируют в каждом районном нефтепроводном управлении (РНУ). В целях обеспечения высокой экологической безопасности производства специалисты лабораторий в течение шести месяцев провели почти 16 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено около 2 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и 590 анализов состояния почв. Результаты лабораторных исследований показали отсутствие нарушений нормативов.

Все лаборатории оснащены современным оборудованием, необходимым для оперативного и качественного проведения исследований. При этом парк лабораторного оборудования постоянно пополняется и обновляется. С начала текущего года для ЛЭАК приобретено 19 единиц оборудования, в том числе кондуктометры, портативные газоанализаторы и анемометр.

Персонал лабораторий обладает достаточным опытом работы, владеет знаниями нормативной документации по методам испытаний и обработки результатов, регулярно повышает уровень квалификации.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов.