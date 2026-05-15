В АО "Транснефть - Приволга" прошел ресертификационный аудит систем менеджмента

АО "Транснефть - Приволга" по итогам ресертификационного аудита подтвердило соответствие систем менеджмента российским стандартам. Внешний ресертификационный аудит проводился в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" и на объектах Самарского районного управления — в аппарате управления филиала и на линейной производственно-диспетчерской станции "Совхозная". Эксперт проверял эффективность систем охраны труда, энергетического и экологического менеджмента. Была проанализирована корректность ведения документации, нормативных и регламентирующих документов.
Аудитор отметил высокую эффективность энергосберегающих мероприятий, ежегодно реализуемых на объектах компании, в том числе снижение затрат электроэнергии за счет оптимизации технологического процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, внедрение энергосберегающего оборудования. Благодаря этим мероприятиям только за прошлый год экономия электроэнергии составила 5,8 млн кВт*ч.
В числе других положительных факторов — постоянное улучшение системы охраны труда. Анализ системы менеджмента по охране труда подтвердил успешную реализацию в АО "Транснефть - Приволга" комплекса мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и повышение компетентности персонала. Созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников на рабочих местах благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда (СУОТ). Проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами.
На постоянной основе ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев.
На предприятии успешно функционирует корпоративная Система развития Транснефть - ОПТИМУМ, система рейтинговой оценки (СРО), проводятся совещания "Честный диалог" и "День качества". Их целью является снижение рисков возникновения нарушений, а также вовлечения сотрудников в создание безопасных условий труда.
Эффективными признаны мероприятия, проводимые предприятием в области охраны окружающей среды. Компания обеспечивает строгое соблюдение требований природоохранного законодательства. К сильным сторонам системы экологического менеджмента относятся постоянный контроль состояния окружающей среды в районах расположения производственных объектов и проведение компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству биологических ресурсов.
Реализуется программа технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, ведется закупка современного лабораторного оборудования.
По итогам проверки аудитор отметил постоянное улучшение по системам экологического и энергетического менеджмента, а также системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Все три системы внутрикорпоративного управления АО "Транснефть - Приволга" признаны соответствующими национальным требованиям в области эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта и транспортировки нефти. Руководству органа по сертификации рекомендовано выдать сертификаты соответствия на ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ Р ИСО 50001:2023.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее