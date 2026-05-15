В АО "Транснефть - Приволга" прошел ресертификационный аудит систем менеджмента

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" по итогам ресертификационного аудита подтвердило соответствие систем менеджмента российским стандартам. Внешний ресертификационный аудит проводился в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" и на объектах Самарского районного управления — в аппарате управления филиала и на линейной производственно-диспетчерской станции "Совхозная". Эксперт проверял эффективность систем охраны труда, энергетического и экологического менеджмента. Была проанализирована корректность ведения документации, нормативных и регламентирующих документов.

Аудитор отметил высокую эффективность энергосберегающих мероприятий, ежегодно реализуемых на объектах компании, в том числе снижение затрат электроэнергии за счет оптимизации технологического процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, внедрение энергосберегающего оборудования. Благодаря этим мероприятиям только за прошлый год экономия электроэнергии составила 5,8 млн кВт*ч.

В числе других положительных факторов — постоянное улучшение системы охраны труда. Анализ системы менеджмента по охране труда подтвердил успешную реализацию в АО "Транснефть - Приволга" комплекса мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и повышение компетентности персонала. Созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников на рабочих местах благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда (СУОТ). Проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами.

На постоянной основе ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев.

На предприятии успешно функционирует корпоративная Система развития Транснефть - ОПТИМУМ, система рейтинговой оценки (СРО), проводятся совещания "Честный диалог" и "День качества". Их целью является снижение рисков возникновения нарушений, а также вовлечения сотрудников в создание безопасных условий труда.

Эффективными признаны мероприятия, проводимые предприятием в области охраны окружающей среды. Компания обеспечивает строгое соблюдение требований природоохранного законодательства. К сильным сторонам системы экологического менеджмента относятся постоянный контроль состояния окружающей среды в районах расположения производственных объектов и проведение компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству биологических ресурсов.

Реализуется программа технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, ведется закупка современного лабораторного оборудования.

По итогам проверки аудитор отметил постоянное улучшение по системам экологического и энергетического менеджмента, а также системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Все три системы внутрикорпоративного управления АО "Транснефть - Приволга" признаны соответствующими национальным требованиям в области эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта и транспортировки нефти. Руководству органа по сертификации рекомендовано выдать сертификаты соответствия на ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ Р ИСО 50001:2023.

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

