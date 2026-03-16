АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных нефтепроводов, расположенных в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. В работах были задействованы порядка 200 специалистов и 100 единиц техники.
На линейной части МН Куйбышев — Тихорецк работники центральной ремонтной службы Волгоградского районного нефтепроводного управления подключили реконструированный участок трубопровода с повышенным классом прочности протяженностью 16,31 км. и диаметром 800 мм.
По результатам ранее проведенной технической диагностики выполнен большой объем работ: ремонт пяти единиц запорной арматуры на станции смешения нефти (ССН), а также замена шести единиц на нефтеперекачивающих станциях "Самара-2", "Тингута" и на линейной части МН Покровка — Сызрань. На НПС "Терновка-2" был заменен обратный клапан одного из магистральных насосных агрегатов.
На обводном нефтепроводе площадки "Самара" и на трубопроводе аварийного сброса ССН проведена вырезка пяти дефектных участков, а на линейной части МН Жирновск — Волгоград отремонтированы несколько участков со сварными присоединениями, препятствующими безопасному пропуску инспекционных приборов.
Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее