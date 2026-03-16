АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных нефтепроводов, расположенных в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. В работах были задействованы порядка 200 специалистов и 100 единиц техники.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На линейной части МН Куйбышев — Тихорецк работники центральной ремонтной службы Волгоградского районного нефтепроводного управления подключили реконструированный участок трубопровода с повышенным классом прочности протяженностью 16,31 км. и диаметром 800 мм.

По результатам ранее проведенной технической диагностики выполнен большой объем работ: ремонт пяти единиц запорной арматуры на станции смешения нефти (ССН), а также замена шести единиц на нефтеперекачивающих станциях "Самара-2", "Тингута" и на линейной части МН Покровка — Сызрань. На НПС "Терновка-2" был заменен обратный клапан одного из магистральных насосных агрегатов.

На обводном нефтепроводе площадки "Самара" и на трубопроводе аварийного сброса ССН проведена вырезка пяти дефектных участков, а на линейной части МН Жирновск — Волгоград отремонтированы несколько участков со сварными присоединениями, препятствующими безопасному пропуску инспекционных приборов.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

