АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных нефтепроводов, расположенных в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. В работах были задействованы порядка 200 специалистов и 100 единиц техники.

На линейной части МН Куйбышев — Тихорецк работники центральной ремонтной службы Волгоградского районного нефтепроводного управления подключили реконструированный участок трубопровода с повышенным классом прочности протяженностью 16,31 км. и диаметром 800 мм.

По результатам ранее проведенной технической диагностики выполнен большой объем работ: ремонт пяти единиц запорной арматуры на станции смешения нефти (ССН), а также замена шести единиц на нефтеперекачивающих станциях "Самара-2", "Тингута" и на линейной части МН Покровка — Сызрань. На НПС "Терновка-2" был заменен обратный клапан одного из магистральных насосных агрегатов.

На обводном нефтепроводе площадки "Самара" и на трубопроводе аварийного сброса ССН проведена вырезка пяти дефектных участков, а на линейной части МН Жирновск — Волгоград отремонтированы несколько участков со сварными присоединениями, препятствующими безопасному пропуску инспекционных приборов.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.