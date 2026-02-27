В АО "Транснефть - Приволга" завершился второй тур V Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти по секции № 4 "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда, безопасность дорожного движения". Свои технические разработки представили 29 молодых специалистов из 16 организаций системы "Транснефть".

Научно-технические конференции молодежи проводятся с целью развития творческой инициативы и поощрения молодых специалистов организаций системы "Транснефть" за лучшие научно-исследовательские и проектные работы, представляющие вклад в развитие научно-технического потенциала компании.

"Научно-техническая конференция показывает, что в нашей отрасли знания, инженерная мысль и стремление к инновациям — на первом плане. Ваши доклады, разработки и предложения — это вклад в безопасность, экологичность и цифровизацию системы", — обратился к молодым специалистам на открытии мероприятия главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Сергей Стребков.

Конкурсная комиссия под председательством директора департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрея Зайцева рассмотрела 25 докладов, посвящённых актуальным вопросам промышленной, экологической и производственной безопасности. Эксперты учитывали новизну разработки, личный вклад автора, степень проработки темы, практическую ценность и экономический эффект от внедрения.

Помимо конкурсной программы для участников был организован тренинг, направленный на подготовку к публичным выступлениям и уверенной защите проектов.

Участники, занявшие на втором этапе первое и второе места, представят свои разработки в финале V МНТКМ, который пройдет в мае 2026 года в г. Братске на базе ООО "Транснефть - Восток".

Победителями секции стали:

I место — Наталья Кручинина и Александра Юдина, АО "Транснефть — Север"

Тема: "Формирование и развитие культуры обращения с отходами производства и потребления".

II место — Эмин Насиров, АО "Транснефть — Приволга"

Тема: "Автоматизированная система учета несчастных случаев в организациях системы ПАО "Транснефть"

III место — Максим Шарифзянов, АО "Транснефть — Прикамье"

Тема: "Доработка вертикальных отсеков автомобилей ПРМ для безопасной погрузки/выгрузки газовых баллонов".