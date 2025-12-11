Испытательные лаборатории АО "Транснефть - Приволга" подтвердили область аккредитации

Испытательная лаборатория нефти (ИЛН) "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" прошла процедуру подтверждения компетентности и расширила область аккредитации. Эксперты Федеральной службы по аккредитации подтвердили соответствие лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". Ранее подтвердила компетентность без расширения области аккредитации ИЛН "Кротовка" Бугурусланского РНУ.

Проверка осуществлялась в несколько этапов и носила комплексный характер. Комиссия оценила соответствие лабораторий требованиям нормативных документов. В частности, обеспечение ИЛН средствами измерений (на балансе лабораторий их более 671 единицы), испытательным оборудованием (более 26 единиц) и вспомогательным оборудованием (более 225 единиц). Также ИЛН предоставила сведения об укомплектовании государственными стандартными образцами.

Все оборудование лабораторий подключено к Единой лабораторной информационной системе, что позволяет полностью автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, предоставления и хранения данных о качестве исследуемой нефти. Таким образом достигается высокий уровень оперативности получения информации и минимизируются риски при оформлении результатов испытаний.

Помимо материально-технической базы объектом проверки комиссии стал уровень компетентности и профессиональной подготовки персонала лабораторий — 61 специалист. Были рассмотрены сведения об образовании и стаже сотрудников, прохождении ими курсов повышения квалификации. Эксперты Росаккредитации подтвердили, что сотрудники ИЛН "Самара" и "Кротовка" в полной мере владеют знаниями нормативной документации, а также обладают достаточными профессиональными навыками в сфере проведения испытаний нефти и обработки их результатов.

В рамках практической части специалисты ИЛН провели назначенные экспертами лабораторные испытания с использованием заявляемых методов, продемонстрировав высокий уровень профессиональных знаний и навыков. При подтверждении компетентности лабораторий специалисты провели исследования по определению плотности, массовой доли серы, массовой доли сероводорода, выхода фракций, массовой доли хлорорганических соединений, давления насыщенных паров. В рамках расширения области аккредитации ИЛН "Самара" внесла в перечень проводимых испытаний определение массовой доли серы по ГОСТ 32139-2024 и плотности по ФР.1.31.2025.50749.

По итогам проверок испытательным лабораториям нефти "Самара" и "Кротовка" были выданы положительные заключения о соответствии действующим критериям аккредитации в полном объеме. Расширение области аккредитации позволит получать более полную информацию о качественных показателях исследуемой в ИЛН нефти.