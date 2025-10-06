АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду

АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций к устойчивой работе в осенне-зимний период.

Работы производились в соответствии с графиком с апреля по сентябрь 2025 г. Большое внимание уделено подготовке теплоэнергетического оборудования. Специалисты проверили 972 системы отопления и теплоснабжения, провели пробные пуски 39 котельных, произвели техническое обслуживание 68 км тепловых сетей.

На объектах обеспечена готовность аварийных дизельных электростанций к работе в сезон холодов, создан необходимый запас горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана. Для устранения утечек тепловой энергии из зданий и сооружений проведены тепловизионные обследования. Выполнено утепление производственных и административно-бытовых зданий.

На линейной части магистральных нефтепроводов специалисты провели сезонное обслуживание почти 1,1 тыс. единиц запорной арматуры. Проверена 441 система телемеханики линейной части, выполнен осмотр и техническое обслуживание 2,7 тыс. км высоковольтной линии электропередачи и 632 силовых трансформатора. На площадочных объектах подготовлены к сезону холодов 132 резервуара для хранения нефти, выполнена ревизия 183 фильтров-грязеуловителей.

Кроме того, проведена ревизия предупреждающих знаков в местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами, а также на линиях связи. К эксплуатации в осенне-зимний период подготовлены системы и средства пожарной безопасности, пункты наблюдения на подводных переходах и все производственные площадки АО "Транснефть - Приволга", где размещена аварийная техника и базируется персонал линейных аварийно-эксплуатационных подразделений.

В рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведен ремонт наружного газопровода Центральной базы производственного обслуживания.

С целью повышения энергоэффективности на трех производственных объектах до конца 2025 г. будут построены блочно-модульные котельные (БМК), произведенные дочерним обществом ПАО "Транснефть" — АО "Транснефть - Дружба". В числе преимуществ БМК — котлы мощностью 5 МВт, обеспечивающие высокий уровень теплоснабжения, а также увеличенный коэффициент полезного действия — до 95%, что дает потребителю возможность экономии топлива. Комбинированные БМК могут работать на двух источниках питания — газе и нефтепродуктах.

Реализация мероприятий в области энергосбережения, а также применение эффективных методов управления энергозатратами позволяет АО "Транснефть - Приволга" добиться существенной экономии потребляемых энергетических ресурсов.

По результатам комплекса мероприятий АО "Транснефть - Приволга" получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных подразделений организации.