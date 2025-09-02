АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему электроснабжения производственного объекта в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему внутреннего электроснабжения линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Самарской области.
Цель мероприятий — приведение системы электроснабжения в соответствие требованиям нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть" по повышению показателей надежности энергетического оборудования.
В рамках реализации проекта на ЛПДС установлена блочная дизельная электростанция мощностью 630 кВА, ее агрегаты работают в автономном режиме и не требуют постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала.
Построена новая комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с двумя сухими трансформаторами мощностью 250 кВА и распределительным устройством 0,4 кВ. Надежность и безопасная эксплуатация сухого трансформатора достигается за счет качества изоляции обмоток и его конструктива. В числе главных преимуществ сухого трансформатора — пожарная безопасность и экономичность потребления электроэнергии. Новая КТП оборудована микропроцессорной системой автоматического включения резерва.
Кроме того, смонтированы блок статических конденсаторов 6 кВ, новый участок кабельной эстакады, две прожекторных мачты и один молниеотвод. Проведена замена системы освещения нефтенасосной, заменены все кабельные сети 6 кВ и порядка восьми километров кабельных сетей 0,4 кВ.
Все установленное оборудование — российского производства, соответствует требованиям нормативно-технической документации ПАО "Транснефть".
