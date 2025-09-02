16+
АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему электроснабжения производственного объекта в Самарской области НПС "Большая Черниговка" исполнилось 55 лет Юные экологи Сызрани исследуют Рачейские Альпы с "Роснефтью" АО "Транснефть - Приволга" приняло на работу выпускников вузов "Газпром нефть" построила современный жилой комплекс для вахтовиков Оренбуржья

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему электроснабжения производственного объекта в Самарской области

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему внутреннего электроснабжения линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель мероприятий — приведение системы электроснабжения в соответствие требованиям нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть" по повышению показателей надежности энергетического оборудования.

В рамках реализации проекта на ЛПДС установлена блочная дизельная электростанция мощностью 630 кВА, ее агрегаты работают в автономном режиме и не требуют постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала.

Построена новая комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с двумя сухими трансформаторами мощностью 250 кВА и распределительным устройством 0,4 кВ. Надежность и безопасная эксплуатация сухого трансформатора достигается за счет качества изоляции обмоток и его конструктива. В числе главных преимуществ сухого трансформатора — пожарная безопасность и экономичность потребления электроэнергии. Новая КТП оборудована микропроцессорной системой автоматического включения резерва.

Кроме того, смонтированы блок статических конденсаторов 6 кВ, новый участок кабельной эстакады, две прожекторных мачты и один молниеотвод. Проведена замена системы освещения нефтенасосной, заменены все кабельные сети 6 кВ и порядка восьми километров кабельных сетей 0,4 кВ.

Все установленное оборудование — российского производства, соответствует требованиям нормативно-технической документации ПАО "Транснефть".

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

