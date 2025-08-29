Юные экологи Сызрани исследуют Рачейские Альпы с "Роснефтью"

Воспитанники городского дворца творчества детей и молодежи отправились в уникальную краеведческую экспедицию по памятнику природы "Малоусинские нагорные сосняки и дубравы" в селе Смолькино. Мероприятие, организованное при поддержке Сызранского НПЗ (входит в состав НК "Роснефть"), позволило школьникам на практике изучить древние ландшафты ледникового периода и провести экологический субботник.

Увлекательное путешествие вглубь миллионов лет совершили воспитанники эколого-биологического отдела городского дворца творчества детей и молодежи. При поддержке Сызранского НПЗ, входящего в состав НК "Роснефть", они исследовали уникальный памятник природы — "Малоусинские нагорные сосняки и дубравы", более известные как Рачейские Альпы. Ученые считают, что он сохранился с ледникового периода. Поэтому семикилометровый маршрут по живописным местам Сызранского района напоминал путешествие на машине времени. Ведь история Малоусинских нагорных сосновых лесов и дубовых рощ насчитывает от 50 до 60 миллионов лет. Валуны, встречающиеся здесь, являются наследием древнего моря, которое высохло примерно шесть миллионов лет назад, оставив на поверхности массивные каменные глыбы. Со временем эти валуны распались под собственной тяжестью на отдельные крупные камни. Древние природные образования окружены уникальным реликтовым лесом, сохранившим редкие растения ледниковой эпохи. Это единственный участок тайги в европейской части нашей страны.

Путешественники прошли по настоящему каменному лабиринту — большому плато, изрезанному глубокими трещинами. С огромным интересом исследовали пещеры в отвесных скалах, чувствуя себя настоящими спелеологами.

Особое впечатление на юных экологов произвел Каменный лес — пологая высокая гора, усеянная валунами. Здесь сохранились уникальные растения — скальные папоротники, помнящие еще плейстоценовую эпоху. А с Гремячинских высот открылся вид на рачейские просторы — десятки гектаров реликтового бора.

Но экспедиция носила не только познавательный характер. На протяжении всего маршрута школьники собирали мусор, оставленный нерадивыми туристами, совмещая изучение природы с заботой о ее сохранении. В завершение дня ребята закрепили полученные знания, пройдя увлекательный квест на природоохранную тему.

Это уже не первое подобное мероприятие, организованное предприятием для юных экологов. В 2024 году школьники побывали в национальном парке "Самарская Лука", где знакомились с самым крупным хищником региона — краснокнижным орланом-белохвостом, находящимся под охраной дочерних обществ "Роснефти". Грантовый проект по изучению и сохранению популяции этой краснокнижной птицы ученые национального парка реализуют с 2023 года.

Инициативы, направленные на формирование экологической культуры у подрастающего поколения, Сызранский НПЗ реализует на протяжении более десяти лет. За это время проведено свыше 50 мероприятий, в ходе которых дети изучали окружающий мир, готовили собственные проекты по охране природы родного края, высаживали деревья.