Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона

19 августа 98 лет назад был создан Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина, ставший символом богатства и многообразия флоры и фауны нашего края. Также сеть особо охраняемых природных территорий губернии дополняют национальные парки "Самарская Лука" и "Бузулукский бор".
Но кроме территорий федерального значения наша область богата памятниками природы регионального значения — всего их 211, а общая площадь — более 95 тыс. гектаров.
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре. Среди участников — специалисты Жигулевского заповедника, ученые, экологи, природоохранные биологи, неравнодушные жители. Сохранить среду обитания редких видов — задача и федеральных проектов "Сохранение лесов", "Вода России", "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом Владимиром Путиным. Решению экологических проблем в регионе уделяет большое внимание губернатор Вячеслав Федорищев. Подключаются и ведущие предприятия области, которые взяли шефство над рядом памятников природы регионального значения.
"Наша общая цель — сохранить первозданный вид особо охраняемых природных территорий. Здесь колоссальный вклад команды специалистов, которые ежегодно работают над обеспечением режима охраны таких территорий, проводят мероприятия по сохранению биоразнообразия региона. Также есть и ряд предприятий, с которыми у нас заключены соглашения о сотрудничестве в целях сохранения природных комплексов. В этом направлении нам помогает поддержка губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, который при формировании Программы социально-экономического развития региона согласовал и позволил нам предусмотреть концепцию развития памятников природы путем увеличения их площади до 100 тыс. га до 2030 г.", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
В День особо охраняемых природных территорий региона в Ботаническом саду работала фотовыставка природоохранного биолога Алексея Паженкова, который уже более 30 лет работает над сохранением и развитием ООПТ региона. На его снимках — уникальные экосистемы, часть природного каркаса губернии.
"Сейчас очень большой пресс рекреации, очень большой туризм на популярных памятниках природы. Нужно регулировать поток и рассмотреть возможность режима посещения. Например, Рачейские памятники природы — порядка тысячи человек приезжает буквально в одну точку каждые выходные. Конечно, это приводит к видоизменениям — природе приходится очень тяжело", — отметил Паженков.
Для того, чтобы каждый житель региона мог узнать больше о 211 особо охраняемых природных территориях региона, самарское минприроды выпустило уникальную книгу с характеристикой всех существующих и перспективных памятников природы Самарской области, их флорой и фауной. Ознакомиться с ней можно на сайте министерства.
Самарская область — один из немногих регионов, где принята стратегия сохранения биоразнообразия. Ежегодно проводится реинтродукция краснокнижных видов растений, которые исчезли или находятся на грани исчезновения. Ведутся биотехнические мероприятия, чтобы помочь хищным птицам гнездиться и восстановить их популяции. Так, например, в этом году самарские биологи высадят 5 видов краснокнижных растений на территории памятников природы: по 10 экземпляров клематиса цельнолистного и можжевельника казацкого, а также по 20 экземпляров ириса сибирского, лука косого, ясенца кавказского. А также построят 118 искусственных гнездовий для редких хищников. Сохранение биоразнообразия региона ведется по госпрограмме Самарской области "Охрана окружающей среды".
