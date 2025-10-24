В Самарской области появился новый лес: экоактивисты высадили 10 тыс. сосен

В Ставропольском районе на месте выгоревшего леса снова зазеленели деревья — волонтёры, школьники, экологи и сотрудники предприятий региона совместно высадили 10 тыс. молодых сосен. Работа проходила в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" и направлена на восстановление территорий, пострадавших от пожаров.

Осенний сезон посадки деревьев в Самарской области близится к завершению, и лесничие вместе с эковолонтёрами активно используют это время для масштабных лесовосстановительных мероприятий. На недавно очищенных участках в Ставропольском районе, где дважды бушевали пожары — в 2010 и 2023 годах, — снова появилась жизнь. Посадки здесь начались в прошлом году, а сегодня экоактивисты продолжили высаживать лес.

Саженцы предоставил Фёдоровский лесной питомник, крупнейший в регионе. Хвойные деревья обладают высокой приживаемостью, укрепляют почву и предотвращают эрозию. Благодаря этому новые лесные массивы восстанавливаются быстрее, а экосистема постепенно возвращается к естественному состоянию.

Сажать сосны вышли и представители промышленных предприятий. Волонтёры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода уже не первый год участвуют в лесовосстановительных акциях — их опыт делает работу на участке более слаженной и эффективной.

По словам Надежды Лызиной, инженера-эколога КНПЗ, заводчане с удовольствием поддерживают подобные инициативы: "Волонтёры Куйбышевского НПЗ уже не первый год помогают в региональных лесовосстановительных мероприятиях. Так что у заводчан уже большой опыт посадки деревьев, они с радостью откликаются на призыв помочь".

Главный лесничий Ставропольского лесничества Александр Чернов подчеркнул, что вовлечение добровольцев — это не только физическая помощь, но и воспитание уважения к природе: "Помощь волонтёров в наших акциях действительно ощутима. Не менее важно, что во время таких мероприятий у людей формируется любовь к природе и уважение к труду".

В 2025 году в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" в Самарской области было высажено около 5,6 млн деревьев на площади 850 га. Новый лес в Ставропольском районе стал ещё одним шагом в системной работе по восстановлению зелёного фонда региона.