16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области появился новый лес: экоактивисты высадили 10 тыс. сосен Минприроды: в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей В Южном городе-2 установили автоматический пост контроля воздуха В Самаре выявили загрязнение воздуха диоксидом азота Энергетики "Т Плюс" выпустили более 19 тыс. мальков толстолобика в Волгу

Экология Общество

В Самарской области появился новый лес: экоактивисты высадили 10 тыс. сосен

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ставропольском районе на месте выгоревшего леса снова зазеленели деревья — волонтёры, школьники, экологи и сотрудники предприятий региона совместно высадили 10 тыс. молодых сосен. Работа проходила в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" и направлена на восстановление территорий, пострадавших от пожаров.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Осенний сезон посадки деревьев в Самарской области близится к завершению, и лесничие вместе с эковолонтёрами активно используют это время для масштабных лесовосстановительных мероприятий. На недавно очищенных участках в Ставропольском районе, где дважды бушевали пожары — в 2010 и 2023 годах, — снова появилась жизнь. Посадки здесь начались в прошлом году, а сегодня экоактивисты продолжили высаживать лес.

Саженцы предоставил Фёдоровский лесной питомник, крупнейший в регионе. Хвойные деревья обладают высокой приживаемостью, укрепляют почву и предотвращают эрозию. Благодаря этому новые лесные массивы восстанавливаются быстрее, а экосистема постепенно возвращается к естественному состоянию.

Сажать сосны вышли и представители промышленных предприятий. Волонтёры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода уже не первый год участвуют в лесовосстановительных акциях — их опыт делает работу на участке более слаженной и эффективной.

По словам Надежды Лызиной, инженера-эколога КНПЗ, заводчане с удовольствием поддерживают подобные инициативы: "Волонтёры Куйбышевского НПЗ уже не первый год помогают в региональных лесовосстановительных мероприятиях. Так что у заводчан уже большой опыт посадки деревьев, они с радостью откликаются на призыв помочь".

Главный лесничий Ставропольского лесничества Александр Чернов подчеркнул, что вовлечение добровольцев — это не только физическая помощь, но и воспитание уважения к природе: "Помощь волонтёров в наших акциях действительно ощутима. Не менее важно, что во время таких мероприятий у людей формируется любовь к природе и уважение к труду".

В 2025 году в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" в Самарской области было высажено около 5,6 млн деревьев на площади 850 га. Новый лес в Ставропольском районе стал ещё одним шагом в системной работе по восстановлению зелёного фонда региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2