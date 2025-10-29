16+
Экологи Куйбышевского НПЗ выпустили в Волгу 50 тыс. мальков сазана

В середине октября на берегу Волги в районе Винновки прошла экологическая акция по зарыблению реки. Волонтеры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода выпустили в воду около 50 тыс. мальков сазана. Для сотрудников предприятия это не разовая акция, а часть многолетней работы по сохранению природного богатства региона.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Куйбышевский НПЗ занимается зарыблением Волги более десяти лет. За это время в Саратовское водохранилище выпущено свыше полумиллиона мальков разных видов — сазана, толстолобика и стерляди, занесённой в Красную книгу. Молодь выращивают по заказу предприятия в рыбопитомниках в искусственных водоемах. Когда сазан достигает веса около 20-30 г, его выпускают в реку. Осень считается самым подходящим временем для этого: вода насыщена кислородом, и рыба легче приспосабливается к новым условиям.

Сазан выбран для зарыбления не случайно. По рекомендации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии этот вид подходит для искусственного воспроизводства. Он помогает очищать водоемы, питаясь водной растительностью, и тем самым улучшает состояние экосистемы. В благоприятных условиях взрослая особь вырастает до 70 см и достигает веса 6 кг.

Для работников Куйбышевского НПЗ участие в природоохранных инициативах стало доброй традицией. Волонтеры предприятия регулярно выходят на уборку берегов, участвуют в акциях "Чистые берега", "Вода России", "Сад памяти", "Кедры России". На заводе развивают систему раздельного сбора отходов: собирают макулатуру, пластиковые крышки и батарейки. Ежегодно удается направить на переработку около 17 тонн бумаги и 50 кг пластиковых крышек.

Кроме того, заводчане проводят уроки экологической культуры в школах и детских садах, рассказывают детям, почему важно беречь природу и воду. Такие мероприятия помогают формировать у подрастающего поколения бережное отношение к окружающей среде и понимание ценности природных ресурсов.

Забота о Волге для нефтепереработчиков — это часть постоянной работы по поддержанию экосистемы региона. Благодаря таким инициативам река сохраняет биологическое разнообразие, а жители получают возможность наблюдать улучшение состояния природной среды.

