Экология Общество

Более 20 тысяч деревьев высадят в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В России проходит седьмой сезон акции "Сохраним лес". Это масштабный общественный проект, который объединяет людей по всей стране в деле сохранения и восстановления лесов. В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В этом году запланировано 24 мероприятия. Всего предусмотрена высадка более 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников на общей площади 15 гектаров. В этом числе и посадки в местах расчищенных горельников на площади почти 10 гектаров в Ставропольском и Нефтегорском лесничествах, где планируется высадить 14,5 тысяч саженцев сосны и березы. Принять участие может каждый житель региона — уточнить дату и адрес ближайшего мероприятия можно на карте сохранимлесрф.рф.

"Седьмой год подряд наш регион участвует в таком масштабном событии. В этом году акция проводится в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие". Приглашаю всех поддержать акцию и внести свой вклад в сохранение лесов Самарской области", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Посадочный материал для лесовосстановления региона выращивается в 17 лесных питомниках и 2 теплицах по нацпроекту "Экологическое благополучие": от сбора семян лесных растений до выращивания посадочного материала стандартного размера для высадки на территорию государственного лесного фонда области. В этом году в лесничествах уже высадили 650 гектаров, в сентябре ведется инвентаризация весенних посадок. Всего в этом году самарские лесники высадят 850 гектаров.

В этом году региональное минприроды решило расширить концепцию акции на территории Самарской области: кроме высадки зеленых насаждений ведется масштабная уборка в Волжском лесничестве. Всего запланировано к расчистке почти 50 км на общей площади более 200 гектаров. Лесники уже провели рубку и раскряжевку сухостойных деревьев на 137 гектарах. В уборке валежника и мусора помогают и общественные организации, волонтеры предприятий.

"Сохранить лес — это не только про лесовосстановление. Важно и поддержание его экосистемы. Спасибо всем, кто откликнулся поучаствовать в новом формате — это более сотни неравнодушных к лесу людей", — добавил Ефимов.

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

