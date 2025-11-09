Хоккеисты "Лады" обошли в Минске местный "Динамо" — 1:0

В субботу, 8 ноября, в Минске хоккеисты "Лады" сыграли с местным "Динамо".
Встреча выдалась крайне напряженной. Счет на девятой минуте открыл нападающий "Лады" Георгий Белоусов. Эта шайба стала единственной в матче. А вратарь "Лады" Александр Трушков отразил 49 бросков. При этом сами волжане сделали всего 14 бросков в створ.
Следующую игру "Лада" проведет в Уфе 10 ноября с "Салаватом Юлаевым".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!