Хоккеисты "Лады" обошли в Минске местный "Динамо" — 1:0

В субботу, 8 ноября, в Минске хоккеисты "Лады" сыграли с местным "Динамо".

Встреча выдалась крайне напряженной. Счет на девятой минуте открыл нападающий "Лады" Георгий Белоусов. Эта шайба стала единственной в матче. А вратарь "Лады" Александр Трушков отразил 49 бросков. При этом сами волжане сделали всего 14 бросков в створ.

Следующую игру "Лада" проведет в Уфе 10 ноября с "Салаватом Юлаевым".