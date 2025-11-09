16+
Хоккей Спорт

Хоккеисты "Лады" обошли в Минске местный "Динамо" — 1:0

МИНСК. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 8 ноября, в Минске хоккеисты "Лады" сыграли с местным "Динамо".

Фото: www.hclada.ru

Встреча выдалась крайне напряженной. Счет на девятой минуте открыл нападающий "Лады" Георгий Белоусов. Эта шайба стала единственной в матче. А вратарь "Лады" Александр Трушков отразил 49 бросков. При этом сами волжане сделали всего 14 бросков в створ.

Следующую игру "Лада" проведет в Уфе 10 ноября с "Салаватом Юлаевым".

