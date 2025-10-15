"Лада" потерпела поражение от "Адмирала" - 1:6

Свою выездную серию "Лада" открывала матчем против "Адмирала".

Хозяева открыли счет на восьмой минуте после броска Даниила Гутика. На 12-й минуте хозяева увеличили свое преимущество после того, как Степан Старков реализовал большинство. На 28-й минуте Данил Башкиров точной передачей нашел на пятаке Андрея Обидина, и тот открыл счет своим голам за "Ладу". За минуту до второго перерыва Кайл Олсон с пятака отправил шайбу в ворота "Лады". На 42-й минуте Либор Шулак броском от синей линии реализовал большинство, увеличив отрыв хозяев.

На 44-й минуте Гутик оформил дубль (вновь в большинстве). Точку в матче на 57-й минуте поставил Старков, оформивший дубль.