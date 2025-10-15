"Лада" потерпела поражение от "Адмирала" - 1:6

Свою выездную серию "Лада" открывала матчем против "Адмирала".
Хозяева открыли счет на восьмой минуте после броска Даниила Гутика. На 12-й минуте хозяева увеличили свое преимущество после того, как Степан Старков реализовал большинство. На 28-й минуте Данил Башкиров точной передачей нашел на пятаке Андрея Обидина, и тот открыл счет своим голам за "Ладу". За минуту до второго перерыва Кайл Олсон с пятака отправил шайбу в ворота "Лады". На 42-й минуте Либор Шулак броском от синей линии реализовал большинство, увеличив отрыв хозяев.
На 44-й минуте Гутик оформил дубль (вновь в большинстве). Точку в матче на 57-й минуте поставил Старков, оформивший дубль.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!