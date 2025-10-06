Команда "СКА-Уральский Трубник" впервые в истории вышла в финал Кубка России по хоккею с мячом

Впервые за всю историю отечественного хоккея с мячом команда из Первоуральска "СКА-Уральский Трубник" сумела пробиться в финал национального Кубка и получила право сразиться в решающем матче престижного российского турнира.

В финале Кубка России соперником уральской команды стал один из титулованных коллективов страны — московское "Динамо". Команда "СКА-Уральский Трубник" стала серебряным призером Кубка.

Для первоуральского хоккея с мячом выход в финал Кубка России — событие по-настоящему значимое и важное! Ранее высшим достижением "СКА-Уральский Трубник" в этих соревнованиях был выход в четвертьфинал. Поэтому такой долгожданный успех — не просто шаг вперёд, а настоящий спортивный триумф, который войдёт в историю клуба и российского хоккея с мячом.

"Поздравляю команду "СКА-Уральский Трубник" с долгожданным и заслуженным достижением — выходом в финал Кубка России. Этот успех — результат длительной и кропотливой работы всего коллектива. Благодаря сплоченности, профессионализму игроков и тренерского штаба нам удалось достичь этого результата. Однако мы понимаем, что это только начало пути — готовимся к новым вызовам!", — отметил Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов.

Отметим, что команда была основана в 1937 году при Первоуральском новотрубном заводе под названием "Металлург Востока", позднее — "Металлург". С 1965 года клуб носит название "Уральский Трубник". В 2023 году произошло объединение с "СКА-Свердловск", после чего клуб стал называться "СКА-Уральский Трубник".

Основные достижения команды: бронза чемпионата России в сезоне 2018/2019; самые успешные выступления в Кубке СССР/России — четвертьфиналы. В 2024 году команда вновь вышла в четвертьфинал, а в нынешнем сезоне впервые в финале боролась за главный трофей турнира.

Завод "Хромпик", входящий в ГК Полипласт, совместно с Правительством Свердловской области с 2024 года выступает учредителем ХК "СКА-Уральский трубник" и создает современные условия для обеспечения качественного тренировочного и игрового процесса. Благодаря такой системной поддержке, команда сегодня смогла завоевать серебро в Кубке России.