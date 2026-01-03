16+
Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Северстали"

ЧЕРЕПОВЕЦ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 3 января, в Череповце состоялся первый в 2026 году матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ХК "Северсталь" и тольяттинским ХК "Лада". Победу одержали хозяева льда со счетом 4:2.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде череповчане Давид Думбадзе и Роман Абросимов (в большинстве) забросили две шайбы в ворота волжан.

Незадолго до окончания второго периода Артур Тянулин в большинстве набросил шайбу на Райли Савчука, тот сначала попал в голкипера, но повторным броском добил шайбу в ворота. На 49-й минуте Абросимов в большинстве оформил дубль и счет стал 3:1 в пользу хозяев. На 53-й минуте Томаш Юрчо после передачи Андрея Алтыбармакяна прокинул шайбу себе на ход и, оказавшись один на один с вратарем "Северстали", переиграл его, сократив отставание в счете. В концовке тольяттинцы заменили голкипера шестым полевым игроком, но пропустили еще раз от Думбадзе. Итоговый счет — 4:2.

Для "Лады" это пятое поражение подряд.

