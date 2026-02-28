"Ладья" обыграла "Белых медведей" и вышла в плей-инн

В субботу, 28 февраля, на домашнем льду "Ладья" принимала гостей из "Золотого" дивизиона — "Белых медведей".
В первом периоде команды обменялись голами, причем с разницей в 38 секунд! Сначала отличились хозяева — шайбу забросил Семен Малков, следом челябинец Филат Гусманов сравнял счет. Во втором периоде тольяттинцы вырвались вперед усилиями Михаила Ворфоломеева. Все шло к завершению матча в основное время, но гости сравняли цифры на табло под занавес третьего периода, заменив вратаря на шестого полевого игрока.
Овертайм не принес результата, все решилось в серии буллитов, где Артем Постовой поставил красивую точку! И это победа "Ладьи" над "Белыми медведями" с ноября 2021 года! Благодаря этой победе тольяттинская молодежка стала первым участником плей-инн!
Следующие домашние игры "Ладья" проведет 4 и 6 марта против "Чайки".
