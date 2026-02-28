С 1 марта на трассе "Самара — Оренбург — Лопатино" будет ограничено движение для всех видов транспорта

В связи с проведением капитальных ремонтных работ — прокладка коммуникаций — в Волжском районе вводится временное ограничение движение для всех видов транспорта.

Ограничение будет действовать с 00:00 1 марта до 23:00 15 марта на участке дороги 798 км "Самара — Оренбург — Лопатино", сообщает Госавтоинспекция Самарской области.