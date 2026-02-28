С 1 марта на трассе "Самара — Оренбург — Лопатино" будет ограничено движение для всех видов транспорта

В связи с проведением капитальных ремонтных работ — прокладка коммуникаций — в Волжском районе вводится временное ограничение движение для всех видов транспорта.
Ограничение будет действовать с 00:00 1 марта до 23:00 15 марта на участке дороги 798 км "Самара — Оренбург — Лопатино", сообщает Госавтоинспекция Самарской области.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.