16+
"Очень хорошо помогли": мама бойца СВО из Самарской области получила компенсацию на газификацию дома

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области продолжается реализация мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева был расширен список льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования, а также проектирование и строительство сетей.

Право на получение единовременной выплаты теперь имеют 24 льготные категории, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей участников СВО. Размер компенсации составляет 201 тысячу рублей. Эти средства можно направить на возмещение затрат по приобретению и установке внутридомового газового оборудования, а также на оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей в границах земельного участка.

Выплата предоставляется в рамках программы социальной газификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным в апреле 2021 года.

Одной из тех, кто уже воспользовался поддержкой, стала Елена Холостых из Большеглушицкого района — мама бойца СВО. Она оформила компенсацию в начале года и быстро получила средства.

"Мы подали документы, и средства очень быстро поступили на счет. Хочу отметить, что процесс оформления оказался оперативным и удобным. Газификация дома, конечно, дело затратное, поэтому эти деньги стали для нас серьезным подспорьем, очень хорошо помогли", — поделилась Елена Холостых.

Глава региона неоднократно отмечал, что обеспечение достойных условий жизни для тех, кто стоит на страже интересов страны, и их семей — безусловный приоритет региональной власти. Поэтому планомерная работа в этом направлении продолжается. В 2026 году на компенсацию расходов по догазификации жилья для льготных категорий граждан из регионального бюджета направят 138 миллионов рублей. Это позволит семьям участников СВО и других льготных категорий провести голубое топливо в свои дома и создать комфортные условия для жизни.

В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области напомнили, что подать заявление на получение выплаты можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

