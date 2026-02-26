Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе

В рамках исполнения поручений президента и председателя правительства Росреестром организована комплексная работа с органами власти субъектов, муниципалитетами, отделениями Союза садоводов России, председателями СНТ и гражданами по вопросам земельных отношений, проведения кадастровых работ и регистрации прав на объекты недвижимости.

В Самарской области продолжается работа, направленная на реализацию поручений и выполнения мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях СНТ в газифицированных населенных пунктах.

Распоряжением правительства Самарской области от 10.09.2025 г. № 407-р утверждены новые сводные и пообъектные планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Ознакомиться с действующим сводным планом-графиком можно в том числе на сайте Управления Росреестра по Самарской области по ссылке. В пообъектный план-график включены 2330 домовладений в 44 населенных пунктах Самарской области, которые должны быть газифицированы с 2024 г. по 2030 г.

"Управление Росреестра по Самарской области взаимодействует с садоводами, газораспределительными компаниями и продолжает работу по актуализации сведений, касающихся территорий СНТ, расположенных в границах населенных пунктов, а также включенных правительством региона в планы-графики социальной догазификации, — говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Анатолий Черных. — Так, в области выявлено 552 таких территорий СНТ, из которых 339 включены в сводный план-график. В 2024–2025 гг. уже проведены комплексные кадастровые работы в отношении 173 кадастровых кварталов, в которых расположены СНТ. В текущем году работы продолжаются".

Также выявлено, что 53 СНТ расположены в пожароопасных районах (в городах Самара, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Волжском и Красноярском районах), а 134 СНТ — в зонах затопления и подтопления (в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулевск, Сызрань, Отрадный, Волжском и Красноярском районах). Попадание территории СНТ в зоны затопления или подтопления может стать препятствием для осуществления газификации, так как перевод садового дома в жилой дом в границах зон затопления, подтопления не допускается.

Председатель Самарского регионального отделения всероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Наталья Митрошенкова отмечает: "Газификация дачных участков повышает комфорт жизни за городом, но этот процесс требует точного соблюдения законодательства. Союз садоводов России ставит своей задачей помочь оперативно организовать сбор заявок на догазификацию в садовых товариществах. Для этого мы стараемся наладить прямую связь между представителями муниципальных образований с председателями садовых товариществ, проводим большую разъяснительную работу среди садоводов, желающих поучаствовать в программе".