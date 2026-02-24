16+
Общество

Стало известно, где в Тольятти может появиться приют для животных

ТОЛЬЯТТИ. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Власти Тольятти обсуждают место под размещение приюта для животных. По мнению представителей местного департамента городского хозяйства, наиболее пригодный участок находится в промзоне на ул. Северной, передает пресс-служба тольяттинской гордумы.

Фото: Александра Ламзина

Участок с соответствующим кадастровым номером расположен в границах улиц Северная, Цеховая, Вокзальная и Окраинная в Автозаводском районе Тольятти, южнее здания № 103, а по ул. Северной. Его уточненная площадь составляет 5,3 тыс. кв. метров, а вид разрешенного использования — "Приюты для животных". Кадастровая стоимость земли — 15,9 млн рублей.

В июле 2024 г. для решения проблемы бездомных животных глава региона Вячеслав Федорищев ставил задачу перед руководством Самары и Тольятти по поиску мест под строительство приютов.

В октябре 2025 г. стало известно, что правительство Самарской области рассматривает проекты строительства приютов для безнадзорных животных в Самаре и Тольятти. Предполагалось, что тольяттинский приют вместит 1 тыс. животных, самарский — две тысячи.

"По информации министерства строительства Самарской области, в феврале 2025 года были подготовлены проектные предложения по строительству приютов для содержания безнадзорных животных в городских округах Самара и Тольятти. Проекты разработаны с учетом типовых решений и ориентировочной стоимости объектов: приют на 1000 животных в Тольятти и приют на 2000 животных в Самаре. Предложения направлены в министерство финансов Самарской области для рассмотрения вопроса о возможности их финансирования", — поясняется в ответе на запрос.

По данным правительства, вопрос рассматривается в рамках планирования бюджета на последующие периоды 2026–2028 годов: "Тема создания современных приютов остается в повестке правительства Самарской области и будет прорабатываться по мере появления возможностей бюджетного финансирования".

