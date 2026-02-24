Стало известно, где в Тольятти может появиться приют для животных

Власти Тольятти обсуждают место под размещение приюта для животных. По мнению представителей местного департамента городского хозяйства, наиболее пригодный участок находится в промзоне на ул. Северной, передает пресс-служба тольяттинской гордумы.

Участок с соответствующим кадастровым номером расположен в границах улиц Северная, Цеховая, Вокзальная и Окраинная в Автозаводском районе Тольятти, южнее здания № 103, а по ул. Северной. Его уточненная площадь составляет 5,3 тыс. кв. метров, а вид разрешенного использования — "Приюты для животных". Кадастровая стоимость земли — 15,9 млн рублей.

В июле 2024 г. для решения проблемы бездомных животных глава региона Вячеслав Федорищев ставил задачу перед руководством Самары и Тольятти по поиску мест под строительство приютов.

В октябре 2025 г. стало известно, что правительство Самарской области рассматривает проекты строительства приютов для безнадзорных животных в Самаре и Тольятти. Предполагалось, что тольяттинский приют вместит 1 тыс. животных, самарский — две тысячи.

"По информации министерства строительства Самарской области, в феврале 2025 года были подготовлены проектные предложения по строительству приютов для содержания безнадзорных животных в городских округах Самара и Тольятти. Проекты разработаны с учетом типовых решений и ориентировочной стоимости объектов: приют на 1000 животных в Тольятти и приют на 2000 животных в Самаре. Предложения направлены в министерство финансов Самарской области для рассмотрения вопроса о возможности их финансирования", — поясняется в ответе на запрос.

По данным правительства, вопрос рассматривается в рамках планирования бюджета на последующие периоды 2026–2028 годов: "Тема создания современных приютов остается в повестке правительства Самарской области и будет прорабатываться по мере появления возможностей бюджетного финансирования".