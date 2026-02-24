Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Самаре в 2026 году

В 2026 г. в Самаре отремонтируют 34 тротуара. Перечень объектов опубликован на сайте мэрии города.
Так, в текущем году тротуары обновятся по следующим адресам:
- по ул. Мирной от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной;
- по ул. Лунной от ул. Партизанской до дома №51 по ул. Тухачевского;
- по ул. Свободы от ул. Ново-Вокзальной до ул. Калинина;
- по ул. Высоцкого;
- по ул. Силаева к МБОУ "Школа №21";
- по ул. Георгия Ратнера от ул. Ставропольской до ул. Трудовой;
- по ул. Советской Армии от ул. Мориса Тореза до ул. Дыбенко;
- по ул. Никитинской в районе домов №№ 56, 66, 66а, 75;
- по пр. Карла Маркса от ул. Киевской до ул. Гагарина (четная сторона);
- по ул. Белогородской;
- по Ракитовскому шоссе от выезда из ЖК "Рассвет" до Московского шоссе;
- по ул. Фасадной от Молодежного переулка до Пугачевского тракта;
- по ул. Прожекторной от ул. Экспериментальной до ул. Профильной;
- по ул. Энтузиастов от ул. Аэродромной до ул. Мориса Тореза со стороны парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы;
- по ул. Вольской от ул. Средне-Садовой до ул. Матросова (четная сторона);
- по ул. Ново-Вокзальной от ул. Физкультурной до ул. Красных Коммунаров (четная сторона);
- по ул. Партизанской;
- по ул. Дзержинского;
- от ворот стадиона "Металлург" до бассейна "Нептун";
- по Молодежному переулку от ул. Фасадной до ул. Нефтяников;
- от ул. Литвинова к Самарскому государственному университету путей сообщения;
- вдоль Лосиного парка;
- по ул. Ново-Урицкой от ул. Авиационной до ул. Безымянной;
- в районе дома №188а по ул. Самарской;
- в районе дома №4 по ул. Никитинской;
- по ул. Воронежской от ул. Победы до парка "Молодежный" и от ул. Нагорной до ул. Черемшанской;
- по ул. Перекопской;
- по ул. Зеленой;
- по ул. Парижской Коммуны;
- по пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до дома №246 по пр. Карла Маркса;
- по Четвертому проезду от ул. Дыбенко до ул. Печерской (четная сторона);
- в районе дома №1а по Сиреневому переулку;
- по ул. Калинина от ул. Вольской до ул. Победы;
- в районе дома №72 по ул. Красноармейской.
