Общество

Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Самаре в 2026 году

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г. в Самаре отремонтируют 34 тротуара. Перечень объектов опубликован на сайте мэрии города.

Так, в текущем году тротуары обновятся по следующим адресам:

  • по ул. Мирной от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной;
  • по ул. Лунной от ул. Партизанской до дома №51 по ул. Тухачевского;
  • по ул. Свободы от ул. Ново-Вокзальной до ул. Калинина;
  • по ул. Высоцкого;
  • по ул. Силаева к МБОУ "Школа №21";
  • по ул. Георгия Ратнера от ул. Ставропольской до ул. Трудовой;
  • по ул. Советской Армии от ул. Мориса Тореза до ул. Дыбенко;
  • по ул. Никитинской в районе домов №№ 56, 66, 66а, 75;
  • по пр. Карла Маркса от ул. Киевской до ул. Гагарина (четная сторона);
  • по ул. Белогородской;
  • по Ракитовскому шоссе от выезда из ЖК "Рассвет" до Московского шоссе;
  • по ул. Фасадной от Молодежного переулка до Пугачевского тракта;
  • по ул. Прожекторной от ул. Экспериментальной до ул. Профильной;
  • по ул. Энтузиастов от ул. Аэродромной до ул. Мориса Тореза со стороны парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы;
  • по ул. Вольской от ул. Средне-Садовой до ул. Матросова (четная сторона);
  • по ул. Ново-Вокзальной от ул. Физкультурной до ул. Красных Коммунаров (четная сторона);
  • по ул. Партизанской;
  • по ул. Дзержинского;
  • от ворот стадиона "Металлург" до бассейна "Нептун";
  • по Молодежному переулку от ул. Фасадной до ул. Нефтяников;
  • от ул. Литвинова к Самарскому государственному университету путей сообщения;
  • вдоль Лосиного парка;
  • по ул. Ново-Урицкой от ул. Авиационной до ул. Безымянной;
  • в районе дома №188а по ул. Самарской;
  • в районе дома №4 по ул. Никитинской;
  • по ул. Воронежской от ул. Победы до парка "Молодежный" и от ул. Нагорной до ул. Черемшанской;
  • по ул. Перекопской;
  • по ул. Зеленой;
  • по ул. Парижской Коммуны;
  • по пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до дома №246 по пр. Карла Маркса;
  • по Четвертому проезду от ул. Дыбенко до ул. Печерской (четная сторона);
  • в районе дома №1а по Сиреневому переулку;
  • по ул. Калинина от ул. Вольской до ул. Победы;
  • в районе дома №72 по ул. Красноармейской.

