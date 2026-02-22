Иван Носков: "Наши врачи — такие же Защитники Отечества, как и солдаты на передовой"

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, глава Самары Иван Носков совместно с заместителем главы города Сергеем Карасевым встретились с доктором медицинских наук, профессором, врачом-инфекционистом Центра инфекционной патологии, гепатологии, паразитологии и иммунопрофилактики Самарского государственного медицинского университета Алексеем Александровичем Суздальцевым.

"Большая честь познакомиться с Алексеем Александровичем. Его трудовой стаж — более 50 лет, он выучил десятки, если не сотни самарских врачей и военврачей. При этом остается предельно скромным человеком. Находясь уже на заслуженном отдыхе, профессор продолжает трудиться, оказывает помощь нашим бойцам. Наши врачи — такие же Защитники Отечества, как и солдаты на передовой. Такое служение своему делу и Родине — яркий пример истинного патриотизма и мужества", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Свой трудовой путь Алексей Суздальцев начал в начале 70-х годов после окончания Куйбышевского медицинского института имени Д. И. Ульянова (ныне — Самарский государственный медицинский университет). Три года работал инфекционистом в Чувашии, затем, вернувшись в Самару, прошел все ступени профессионального роста от старшего лаборанта до профессора и заведующего кафедрой инфекционных болезней. В 2019 г. он передал руководство кафедрой своему преемнику. Сегодня Алексей Александрович продолжает работать в университете и помогает участникам специальной военной операции.