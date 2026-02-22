16+
Общество

Мэр Самары поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО, проходящих лечение в госпитале

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 21 февраля, глава города Самары Иван Носков совместно со своим заместителем Сергеем Карасевым, курирующим вопросы поддержки участников СВО и их семей, посетили военный госпиталь и поздравили с наступающим Днем защитника Отечества бойцов специальной военной операции, которые проходят здесь лечение.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"День Защитника Отечества — в первую очередь праздник тех, кто с оружием в руках отстаивает свободу и независимость России. Не мог не поздравить бойцов лично. Они люди скромные и ничего для себя не просили. Питание организовано хорошо, а с лечением и реабилитацией отлично справляются самарские врачи — помогают нашим бойцам, спасают жизни, восстанавливают здоровье солдат на передовой и в тылу. И я с искренним уважением поздравляю каждого из них с наступающим праздником", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Как рассказал начальник военного госпиталя Михаил Игнатов, сегодня здесь проходят лечение военнослужащие из разных городов России — Кургана, Екатеринбурга, Кемерова, Новосибирска и других.

"Наш госпиталь является одним из старейших лечебных учреждений Поволжья, в настоящее время осуществляем медицинскую помощь военнослужащим Приволжской территориальной зоны ответственности, а также бойцам из других регионов, задействованным в специальной военной операции. Любое внимание, особенно накануне Дня защитника Отечества, им приятно. Благодарю Ивана Николаевича Носкова за визит и искренние поздравления для военнослужащих", — сказал начальник ФГБУ "426 ВГ" Министерства обороны России, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения РФ Михаил Игнатов. 

По предложению Ивана Носкова после выписки при желании бойцов для них будут организованы индивидуальные или групповые экскурсии по Самаре и ее основным достопримечательностям.

